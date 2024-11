Lexar анонсувала портативний SSD-накопичувач Professional Go з концентратором

1 ноября 2024 г., 15:35

Компанія Lexar оголосила про випуск портативного SSD-накопичувача Professional Go з концентратором після успішного запуску на Kickstarter, який зібрав 1 млн дол. Це рішення забезпечує налаштування, даючи змогу користувачам легко знімати безшовне відео прямо з мобільного телефона, включно з відео Apple ProRes у 4K 60 FPS з iPhone 15 Pro/Max або пізнішої версії.



Твердотільний накопичувач досягає об'єму 2 ТБ для зберігання більшої кількості фотографій і відео високої роздільної здатності. Швидкість роботи USB 3.2 Gen 2 становить 1050 МБ/с під час читання та 1000 МБ/с під час запису, що дає змогу знімати відео та прискорювати резервне копіювання і постпродакшн. Крім того, новинка має клас пило- та вологозахисту IP65, тож користувачі можуть використовувати її в будь-якому місці, де б не розгорнулася їхня творчість. Для довготривалого фільмування або додавання периферійних пристроїв творці можуть використовувати комбінацію SSD і концентратора. Останній оснащений чотирма портами USB Type-C, до яких можна під'єднати освітлювальні прилади, мікрофон, пауербанк і багато іншого. У комплект також входять перехідники та кабелі, що дає користувачам максимальну гнучкість у налаштуванні обладнання залежно від умов знімання.



«Портативний твердотільний накопичувач Professional Go з концентратором дає змогу творцям контенту та іншим фахівцям легко зібрати зручну мобільну знімальну установку професійного рівня», - каже Джоуї Лопес (Joey Lopez), директор із маркетингу. «Чудова продуктивність і неймовірна мобільність дають користувачам можливість вільно слідувати своїм творчим устремлінням».



Портативний SSD-накопичувач і концентратор Professional Go Portable будуть доступні за ціною $239,99 за 1 ТБ і $349,99 за 2 ТБ. Покупці також можуть придбати портативний SSD Professional Go окремо за ціною $189,99 за 1 ТБ і $299,99 за 2 ТБ. Портативний SSD і концентратор постачається в чорному і сріблястому кольорах, залежно від продавця.

