Anthropic купує медичний AI-стартап Coefficient Bio за 400 млн дол.

6 апреля 2026 г., 17:25

Компанія Anthropic оголосила про придбання стартапу Coefficient Bio Inc., який спеціалізується на створенні програмного забезпечення з використанням AI для медичних дослідників.



Як повідомляє видання The Information, сума угоди, здійсненої акціями покупця, становить понад 400 млн дол. Половина акцій стартапу належала венчурному фонду Dimension, орієнтованому на охорону здоров'я, який уже поінформував своїх інвесторів про успішний вихід з активу.



Coefficient Bio була заснована лише вісім місяців тому Натаном Фрейем (Nathan Frey) та Семюелом Стентоном (Samuel Stanton), які до того працювали у Genentech (навесні 2009 року швейцарська Roche придбала її за 46,8 млрд дол.). Стартап розробляє спеціалізовані моделі AI, оптимізовані для біологічних досліджень та прийняття стратегічних рішень в індустрії. За словами співзасновників, технологія Coefficient Bio здатна кардинально змінити методи навчання та аналізу даних у фармакології, автоматизуючи найбільш складні та високоефективні дослідницькі завдання, такі як пошук малих молекул.



Одним із ключових напрямків застосування технологій придбаного стартапу є прискорення процесу відкриття нових лікарських засобів. AI дозволяє у сотні разів швидше оцінювати здатність малих молекул взаємодіяти з патогенами, враховуючи постійну зміну їхньої форми. Окрім Anthropic, у цій ніші активно працюють такі гравці як Manas AI та Bioptimus, пропонуючи моделі для вивчення біомаркерів та картування властивостей білків, що значно спрощує діагностику та вимірювання ефективності лікування.



Зазначимо, ця покупка стала третьою для Anthropic за останні шість місяців після поглинання стартапу з автоматизації завдань Vercept та розробника інструментарію Bun. Рішення про посилення медичного напрямку не є випадковим, адже раніше компанія вже інтегрувала Claude з клінічними базами даних та запустив окремий блог про наукове застосування AI. Експерти пов'язують таку активність із конкуренцією з OpenAI, яка нещодавно розкрила плани щодо запуску повністю автоматизованого віртуального дослідника.



Аналітики зазначають, що придбання Coefficient Bio демонструє прагнення Anthropic вийти за межі створення універсальних чат-ботів та закріпитися у нішевих наукових галузях з високою доданою вартістю. Купівля стартапу лише через вісім місяців після його заснування за таку значну суму вказує на унікальність розроблених алгоритмів та гостру потребу Anthropic у галузевій експертизі. Це дозволить моделям Claude не просто оперувати текстом, а розуміти складні біохімічні процеси на рівні професійних дослідників.

