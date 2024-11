Lenovo співпрацює з Cisco для створення гнучких робочих місць та інтелектуальних корпоративних AI-рішень

1 ноября 2024 г., 14:35

Компанії Lenovo і Cisco представили останні інновації в рамках стратегічного партнерства, яке було оголошено в травні. На партнерському саміті Cisco 2024 обидві компанії представили пропозиції зі спрощення робочих середовищ, оптимізації корпоративної інфраструктури та створення корпоративного штучного інтелекту з використанням різних аспектів пристроїв спільної роботи, мереж і систем безпеки Cisco. Серед анонсованих рішень - Truscale Meeting Room as a Service (TS MRaaS), TruScale WorkSmart, рішення Factory and Rack Integrated, гібридна хмара ThinkAgile HCI, а також рішення SAP HANA з інтеграцією в мережу Cisco. Кожне рішення спрямоване на спрощення ІТ, щоб підвищити ефективність роботи користувачів і допомогти організаціям працювати ефективніше.



«Наше партнерство з Cisco є свідченням впровадження інновацій, орієнтованих на клієнта. Ці нові рішення відображають наше спільне прагнення забезпечити підприємства інструментами, необхідними для процвітання в умовах швидко мінливого цифрового ландшафту та штучного інтелекту», - каже Браян Коннорс (Brian Connors), віцепрезидент і генеральний директор, сегмент Enterprise і SMB, а також AI, група інфраструктурних рішень, Lenovo.



«Стратегічна співпраця Cisco та Lenovo дає нам змогу об'єднати міць наших портфелів і створити рішення для найскладніших завдань наших замовників. Прискорюючи стратегії гібридної та гнучкої роботи або готуючи інфраструктуру для штучного інтелекту, наші замовники можуть довіряти Cisco і Lenovo в наданні спрощених, повністю підтримуваних і перспективних рішень», - говорить Шеннон Лейнінгер (Shannon Leininger), віцепрезидент із продажів глобальним партнерам Cisco.



TruScale Meeting Room as a Service (TS MRaaS) - це повністю кероване рішення, призначене для перетворення приміщень для спільної роботи за допомогою набору пристроїв для спільної роботи Cisco і послуг Lenovo з комплексної підтримки та моніторингу. Нові послуги для конференц-залів використовують відеорішення Cisco і розширюють портфель рішень ThinkSmart компанії Lenovo та пропозицію Collaboration as a Service (CaaS).



TruScale MRaaS спрощує модернізацію переговорних кімнат, пропонуючи масштабоване, одноточкове рішення для поліпшення роботи працівників, починаючи від сумісності для спрощеного користувальницького інтерфейсу і закінчуючи послідовним і справедливим досвідом для всіх користувачів. Поєднуючи проактивний моніторинг Lenovo з пристроями для спільної роботи Cisco, підприємства отримують безперебійний конференц-зв'язок, який легко розгорнути. Варіанти обслуговування розроблені з урахуванням різних потреб підприємств, забезпечуючи швидке розгортання, попереджувальне розв'язання проблем і підвищення ефективності витрат.



Досвід Lenovo в галузі керованих послуг у поєднанні з передовими технологіями спільної роботи Cisco робить TruScale MRaaS універсальним рішенням для підприємств, які прагнуть змінити взаємодію і спільну роботу співробітників у сучасному робочому середовищі, що розвивається. Це стратегічне партнерство між Lenovo і Cisco пропонує замовникам розширені можливості, доповнюючи великий портфель професійних послуг Lenovo Smart Collaboration.



Рішення TruScale WorkSmart об'єднує рішення Lenovo для цифрових робочих місць (DWS) з портфелем захищених мереж, засобів спільної роботи та безпеки Cisco для створення єдиного та ефективного гібридного робочого середовища. Це рішення відповідає попиту, що зростає, на персоналізовані гібридні робочі середовища з підвищеною безпекою. Використовуючи платформу Lenovo Care of One, TruScale WorkSmart адаптується до конкретних персоналій, забезпечуючи безперебійну спільну роботу, підвищену безпеку та оптимальну продуктивність для офісних, мобільних і віддалених співробітників. Підприємства можуть оптимізувати ІТ-операції, підвищити задоволеність співробітників і скоротити витрати шляхом консолідації послуг в одного постачальника.



Спираючись на глобальне технологічне лідерство Lenovo і Cisco, ця співпраця забезпечує гібридне робоче рішення, що охоплює мережі, апаратне і програмне забезпечення, а також керовані послуги, водночас усуваючи складнощі, пов'язані з роботою з декількома постачальниками. Як найбільший у світі постачальник ПК, компанія Lenovo має глибокий досвід у розумінні та задоволенні критичної потреби в продуктивності праці.



Lenovo тепер інтегрує мережеві компоненти Cisco у свої рішення Factory and Rack Integration з повністю інтегрованими обчислювальними системами, системами зберігання даних і мережами, спрощуючи розгортання і зводячи до мінімуму експлуатаційні складнощі. Ця розширена пропозиція створює нові потоки доходів і можливості надання додаткових послуг, а також забезпечує замовникам більш просте управління рішеннями завдяки єдиному контракту на розгортання всього обладнання.



Підприємства тепер можуть замовляти попередньо інтегровані, протестовані рішення з комутаторами Cisco серії Nexus 9300 і Nexus Dashboard, що входять в інфраструктуру центрів обробки даних Lenovo. Ця комплексна інтеграція в заводську стійку прискорює розгортання, підвищує надійність і спрощує управління, забезпечуючи повністю спроєктоване і сумісне рішення, яке забезпечує оптимальну продуктивність для AI та корпоративних робочих навантажень.



Рішення Lenovo ThinkAgile Software-Defined Infrastructure (SDI) і SAP HANA тепер пропонують попередньо сконфігуровані мережеві можливості Cisco, які допомагають забезпечити надійну гібридну хмарну інфраструктуру. До числа інтегрованих гібридних хмарних рішень Lenovo ThinkAgile HCI Series з мережевою екосистемою Cisco входять серії ThinkAgile HX (Nutanix), ThinkAgile MX і SXM (Microsoft) і ThinkAgile VX (VMware by Broadcom). Рішення Lenovo SAP HANA з повністю інтегрованим обладнанням, програмним забезпеченням, мережами Cisco і послугами забезпечують комплексні корпоративні рішення, що дають змогу замовникам у режимі реального часу отримувати корисну інформацію для свого бізнесу.



Ці інтегровані рішення допомагають підприємствам оптимізувати AI, машинне навчання і критично важливі корпоративні робочі навантаження. Чи то розгортання баз даних SAP HANA, чи то масштабування гібридних хмарних операцій, включення мережевих рішень Cisco забезпечує масштабовану і високопродуктивну інфраструктуру з підвищеною безпекою, призначену для підприємств, які прагнуть до швидшого та ефективнішого впровадження інновацій.



Розширення співпраці гарантує замовникам доступ до повністю спроєктованих рішень, які спрощують гібридну роботу, прискорюють інновації в галузі штучного інтелекту, підвищують продуктивність інфраструктури та знижують операційну складність. Завдяки загальній прихильності інновацій клієнтів, ці пропозиції відповідають вимогам сучасних підприємств, підвищуючи продуктивність, безпеку та ефективність, даючи змогу клієнтам прискорити вихід на ринок і досягнення бізнес-результатів.



Інтеграція Lenovo Factory and Rack з мережевими рішеннями Cisco, гібридні хмарні рішення ThinkAgile HCI та рішення SAP HANA з мережевими рішеннями Cisco доступні на деяких ринках: США, Бразилія, Німеччина, Індія та Об'єднані Арабські Емірати.

