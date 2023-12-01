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Сукупний експортний виторг ІТ-послуг за 10 місяців знизився майже на 8%

1 декабря 2023 г., 14:35

Сукупний експортний виторг ІТ-послуг за 10 місяців знизився майже на 8%

У жовтні обсяг IT-експорту становив 529 млн дол., що відповідає зниженню на 1,1% (або 6 млн дол.) порівняно з аналогічним періодом 2022 року, за даними НБУ. Водночас у порівнянні з вереснем цього року виторг збільшився на 1,5%.

За 10 місяців поточного року (січень-жовтень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила 5,5 млрд дол. Що на 7,7% (або 466 млн дол.) менше ніж в аналогічний період 2022 року.

Однак, галузь залишається однією з основних експортоорієнтованих. У жовтні частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту послуг становила – 38,4%. Загальний експортний виторг усіх послуг України у жовтні склала майже 1,4 млрд дол., що на 13% більше порівняно з вереснем.

«Зважаючи на тенденцію останніх місяців, можна стверджувати, що вперше за роки незалежності України ми не побачимо росту техіндустрії до попереднього року. Згідно з нашими прогнозів, загальна виручка у 2023 році становить 6,7-7,1 млрд дол.», – зауважує Степан Веселовський, CEO «Львівського ІТ Кластера».

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