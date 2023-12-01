Renesas представила перше покоління своїх 32-розрядних процесорних ядер RISC-V

1 декабря 2023 г., 13:35

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Компанія Renesas Electronics оголосила про розробку і тестування 32-розрядного процесорного ядра на основі відкритої стандартної архітектури набору інструкцій (ISA) RISC-V. Зазначається, що Renesas однією з перших у галузі самостійно розробила процесорне ядро для 32-розрядної архітектури загального призначення RISC-V, що забезпечує відкриту та гнучку платформу для IoT, побутової електроніки, охорони здоров'я та промислових систем. Нове процесорне ядро RISC-V доповнить наявний портфель 32-розрядних мікроконтролерів (MCU) Renesas, включно з сімействами RX і RA на базі архітектури Arm Cortex-M.



RISC-V - це відкрита ISA, яка швидко набирає популярності в напівпровідниковій промисловості завдяки своїй гнучкості, масштабованості, енергоефективності та відкритій екосистемі. У той час як багато постачальників MCU нещодавно створили спільні інвестиційні альянси для прискорення розробки продуктів на базі RISC-V, Renesas вже самостійно розробила нове ядро RISC-V. Цей універсальний процесор може слугувати основним контролером додатків, додатковим вторинним ядром у SoC, підсистемах на кристалі або навіть у глибоко вбудованих ASSP. Це дає змогу Renesas посісти лідерські позиції на ринку RISC-V, що розвивається, після попередніх презентацій 32-розрядних ASSP-пристроїв для голосового керування та керування двигунами, а також 64-розрядних мікропроцесорів загального призначення (MPU) RZ/Five, які були побудовані на базі процесорних ядер, розроблених компанією Andes Technology.



"Компанія Renesas пишається тим, що пропонує вбудовані обчислювальні рішення для найширшого кола замовників і застосунків", - говорить Деріл Ху (Daryl Khoo), віцепрезидент підрозділу IoT Platform Division компанії Renesas. "Це нове ядро розширює наше лідерство на ринку RISC-V і дає нам унікальну можливість постачати більше рішень, що відповідають найрізноманітнішим вимогам".



"Ми вітаємо компанію Renesas з досягненням нещодавнього рубежу в розробці 32-розрядної архітектури RISC-V MCU", - сказала Каліста Редмонд, генеральний директор RISC-V International. "Це досягнення є прикладом того, як партнери по екосистемі RISC-V, такі як Renesas, швидко просувають інновації RISC-V. Наша спільнота RISC-V сьогодні охоплює 70 країн і налічує понад 4000 членів, і ми з нетерпінням чекаємо на нові інновації, що з'являються на цьому ринку, який динамічно розвивається".



Заявлено, що процесор RISC-V компанії Renesas має продуктивність 3,27 CoreMark/MHz, що перевершує аналогічні архітектури, представлені на ринку. У нього включено розширення, що дають змогу підвищити продуктивність і одночасно зменшити розмір коду.



Наразі Renesas проводить пробне постачання пристроїв на базі нового ядра для окремих замовників, а в 1 кварталі 2024 року планує випустити свій перший MCU на базі RISC-V і відповідні засоби розробки. До цього терміну планується публікація докладної інформації про новий MCU.

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