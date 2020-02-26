Стратегия развития магазина приложений Huawei AppGallery включает безопасность, HiAI и Quick Apps

26 февраля 2020 г., 16:45

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Huawei представила стратегию развития Huawei AppGallery в качестве открытой и инновационной платформы распространения приложений. На днях принадлежащий Huawei бренд Honor представил два смартфона Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, в которых поддерживается работа только с Huawei AppGallery и отсутствует Google Play.

Как отмечают в компании, их фирменный магазин приложений входит в тройку лидеров на мировом рынке маркетплейсов и доступен в более чем 170 странах и регионах. Количество активных пользователей магазина приложений за месяц достигает 400 млн.

Над созданием экосистемы уже работают свыше 3 тыс. разработчиков. Кроме того, бренд обеспечивает универсальную операционную поддержку для разработчиков по всему миру, а также занимается финансированием инноваций.

Как заявляется, защита конфиденциальности и кибербезопасность являются главными приоритетами при развитии магазина. Huawei AppGallery оснащена системой безопасности и защиты полного цикла, включающей проверку имени разработчика и четырехшаговый процесс контроля для безопасной работы приложений. Все приложения проходят тщательную проверку для предотвращения нарушений. Платформа также имеет систему определения возраста для фильтрации программ и создания безопасных для детей условий пользования приложениями.

Личная информация, например, биометрические данные, не будет обрабатываться за пределами устройств Huawei. Интерфейс EMUI позволяет контролировать настройки разрешений. Кроме того, вся информация о пользователе является анонимной и сохраняется локально, в зависимости от региона.

В Huawei AppGallery приложения разделены по 18 категориям, в том числе новости, социальные сети, развлечения и тому подобное. Если пользователи не могут найти какое-то приложение, можно добавить его название в «Список желаний» (Wishlist). Когда приложение появится в магазине, в Wishlist поступит уведомление.

Отмечается, что загруженные в Huawei AppGallery приложения оптимизированы для работы на устройствах Huawei. Ключевым элементом является экосистема Huawei HiAI — открытая платформа ИИ-возможностей для умных гаджетов. Она сочетает программные и аппаратные ресурсы с разных девайсов и обеспечивает улучшенное взаимодействие между ними.

Quick Apps — это экосистема для приложений, не требующих установки. Она обеспечивает функциональность и автоматические обновления для HTML5-страниц, а также потребляет меньше памяти. Пользование Quick Apps должно быть идентично опыту взаимодействия с нативными приложениями. Однако Quick Apps написаны с 1/5 кода по сравнению с приложениями Android и занимают меньше места. Пользователи могут использовать всего 1 ГБ памяти для 2 000 Quick Apps вместо 20 нативных приложений.

Для удобства доступа пользователи могут добавлять Quick Apps на рабочую панель. Quick Apps поддерживают более 350 млн смартфонов Huawei. Сейчас насчитывается более 1 700 Quick Apps, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В эру развития 5G быстрые приложения Quick Apps будут постепенно запускаться для разных стран и регионов, предоставляя глобальным разработчикам различные IDE-инструменты и возможности.

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