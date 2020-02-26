iPhone XR - самый продаваемый смартфон 2019 г. в мире

26 февраля 2020 г., 17:25

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В очередной раз продукты компании Apple занимают первую строку рейтинга популярных смартфонов. Если в 2018 г. на первой позиции разместился iPhone 8, разошедшийся тиражом порядка 31,5 млн устройств, то в прошлом году бестселлером оказался iPhone XR. Его достижение — 46,3 млн отгруженных в течение года смартфонов.

Наиболее дешевая модель Apple, представленная в прошлом году — iPhone 11 —стоила 699 долл. Это на 50 долл. дороже, нежели стоимость iPhone 7 в 2016 г. Наиболее дорогая модель — iPhone 11 Pro Max — имела ценник в 1449 долл., что на 969 долл. дороже наиболее дорогой модели 2016 г. — iPhone 7 Plus. На фоне продолжающегося повышения цен выпускаемых смартфонов, общие поставки Apple падают второй год кряду — в 2018 г. спад составил 5,1% «YoY», а в 2019 г. — 4,6%.

Samsung заняла три следующие позиции — Galaxy A10, Galaxy A50 и Galaxy A20 добились поставок в размере 30,3 млн, 24,2 млн и 23,1 млн соответственно. Что характерно, все модели корейцев в Тор-10 относились к недорогим моделям серий A и J.

Кроме продукции Apple и Samsung в число наиболее продаваемых попала лишь Xiaomi, модель которой — Redmi Note 7 — при цене в районе 120 долл. отлично разошлась на развивающихся рынках Индии и Юго-Восточной Азии.

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