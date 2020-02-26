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Смартфон Honor 9X Pro получил чип Kirin 810 AI

26 февраля 2020 г., 13:55
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Смартфон Honor 9X Pro получил чип Kirin 810 AI

Принадлежащий Huawei бренд Honor представил два смартфона Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, в которых поддерживается работа только с магазином приложений Huawei AppGallery.

Модель Honor 9X Pro стала обновлением Honor 9X с применением более производительного чипа Kirin 810 AI, который выпускается на базе 7 нм техпроцесса. А усовершенствованный графический процессор смартфона поддерживает функцию Kirin Gaming+, которая призвана обеспечивать более плавный игровой процесс. Конструкция включает систему жидкостного охлаждения. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

В новинке установлена тройная камера с основным модулем на 48 Мп, широкоугольным на 8 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Имеется также выдвигающаяся фронтальная камера 16 Мп, которая не нарушает целостности картинки установленного в смартфоне 6,59-дюймового дисплея FullView.

Смартфон Honor 9X Pro оснащен виртуальным помощником Huawei Assistant, который облегчает поиск информации и работу с приложениями. Пользователи получают доступ к функции SmartCare, календарю, прогнозу погоды, информации о пропущенных звонках, потреблении данных и др. В ближайшее время количество функций Huawei Assistant будет расширено.

Программная оболочка новинки EMUI 9.1 базируется на ОС Android 9.

Смартфон Honor 9X Pro получил чип Kirin 810 AI

Среди особенностей модели Honor View 30 Pro стоит отметить поддержку 5G-сетей мобильной связи, поскольку она базируется на чипсете Kirin 990 5G. Смартфон оснащен тройной камерой SuperSensing, которая включает в себя 40 Мп сенсор Sony IMX600, 12 Мп широкоугольный модуль Cine-Lens и объектив 8 Мп.

О сроках доступности новых смартфонов и их ценах на локальных рынках будет сообщено дополнительно.


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