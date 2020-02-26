Смартфон Honor 9X Pro получил чип Kirin 810 AI

26 февраля 2020 г., 13:55

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Принадлежащий Huawei бренд Honor представил два смартфона Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, в которых поддерживается работа только с магазином приложений Huawei AppGallery.

Модель Honor 9X Pro стала обновлением Honor 9X с применением более производительного чипа Kirin 810 AI, который выпускается на базе 7 нм техпроцесса. А усовершенствованный графический процессор смартфона поддерживает функцию Kirin Gaming+, которая призвана обеспечивать более плавный игровой процесс. Конструкция включает систему жидкостного охлаждения. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

В новинке установлена тройная камера с основным модулем на 48 Мп, широкоугольным на 8 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Имеется также выдвигающаяся фронтальная камера 16 Мп, которая не нарушает целостности картинки установленного в смартфоне 6,59-дюймового дисплея FullView.

Смартфон Honor 9X Pro оснащен виртуальным помощником Huawei Assistant, который облегчает поиск информации и работу с приложениями. Пользователи получают доступ к функции SmartCare, календарю, прогнозу погоды, информации о пропущенных звонках, потреблении данных и др. В ближайшее время количество функций Huawei Assistant будет расширено.

Программная оболочка новинки EMUI 9.1 базируется на ОС Android 9.

Среди особенностей модели Honor View 30 Pro стоит отметить поддержку 5G-сетей мобильной связи, поскольку она базируется на чипсете Kirin 990 5G. Смартфон оснащен тройной камерой SuperSensing, которая включает в себя 40 Мп сенсор Sony IMX600, 12 Мп широкоугольный модуль Cine-Lens и объектив 8 Мп.

О сроках доступности новых смартфонов и их ценах на локальных рынках будет сообщено дополнительно.

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