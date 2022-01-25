Среднегодовой рост рынка крупноформатных дисплеев Micro-LED превысит 200%

25 января 2022 г., 12:35

По оценкам аналитиков из TrendForce, технология Micro-LED становится все более востребованной при производстве дисплеев, в том числе крупноформатных. Сфера их применения активно расширяется в сторону домашних кинотеатров и коммерческих дисплеев High-End.



Как ожидается, по итогам 2022 г. глобальная выручка от поставок крупноформатных дисплеев Micro-LED достигнет 54 млн долл. Однако при среднегодовом росте в пределах 204%, уже по итогам 2026 г. рынку окажется под силу выйти на выручку в размере 4,5 млрд долл.



Разработка крупноформатных дисплеев с подсветкой Micro-LED достигнет своего пика в период с 2026 по 2030 г. Именно в этот период годовая выручка будет достигать десятков миллиардов долларов.

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