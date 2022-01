Check Point меняет логотип и слоган

25 января 2022 г., 11:48

Check Point Software Technologies сделала ряд важных объявлений.

Компания объявила о намерении активно развивать инновации в направлении облачной безопасности, безопасности электронной почты и других коммуникаций, обеспечивая киберзащиту современного бизнеса.



Чтобы подчеркнуть эту концепцию Check Point представила обновленный корпортаивный стиль, логотип и слоган You Deserve the Best Security. По заверению компании, он подчеркивает тот факт, что только наилучшая система безопасности может полностью защитить от сегодняшних усложнившихся угроз. Крупномасштабные многовекторные атаки теперь угрожают самой структуре общества по всему миру. Только отвечающая всем современным требованям система безопасности может защитить от этих атак поколения V. Новый логотип иллюстрирует трансформацию мышления компании и обновление Check Point в соответствии с меняющимся миром.



«С самого первого дня, когда компания была основана Гилом Шведом в 1993 году, миллионы клиентов узнали, что Check Point обеспечивает лучшую в мире киберзащиту. Несмотря на то, что наследие и опыт нашей компании остаются непревзойденными, мы считаем, что сейчас наиболее подходящее время, чтобы обновить нашу визуальную идентичность в сочетании с другими преобразующими инновациями, которые мы представим в 2022 году», заявил Питер Александер (Peter Alexander), CMO Check Point.



Он также отметил, что новый логотип Check Point сохраняет четкую связь с брендом компании, демонстрируя соответствие основополагающим принципам технологического лидерства в области систем киберзащиты. Новый дизайн также символизирует внимание компании к обеспечению безопасности совместной работы в облаке и электронной почте на мобильных устройствах.

