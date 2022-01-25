Zyxel Nebula расширена новыми сервисами

25 января 2022 г., 13:25

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Компания DC Link Group, официальный дистрибьютор Zyxel Networks в Украине, сообщила о том, что в экосистему Nebula добавлена поддержка устройств 5G/LTE, а также о сервисы безопасности непосредственно беспроводным точкам доступа.



У всех компаний независимо от их размера и отрасли, сегодня растет потребность в цифровой трансформации, поскольку они постепенно отказываются от традиционных моделей развития бизнеса в пользу присутствия в социальных сетях, ведения электронной коммерции, обеспечения виртуальных операций и организации удаленной работы. Таким образом, непрерывность доступа к интернету стала обязательным требованием.



Как отмечается, с помощью 5G/LTE-маршрутизаторов Zyxel заказчики могут настроить высокоскоростной канал связи с глобальной сетью в местах с отсутствующей кабельной инфраструктурой или создать резервное подключение к Сети. Управление маршрутизаторами доступно прямо из Nebula, что делает работу системных администраторов более комфортной, а безопасность распределенной сети — контролируемой.



Zyxel также реализовала новый сервис безопасности непосредственно для точек доступа - Connect and Protect (CNP). Он обеспечивает гибкий подход к безопасности и может быть настроен на определенных моделях беспроводных точек доступа Zyxel, установленных в домашних офисах удаленных сотрудников, в определенных местах в компании, например в бухгалтерии, в филиалах и т. д. При этом не требуется использования отдельного межсетевого экрана: система Nebula реализует весь функционал прямо на точке доступа. Несколько щелчков мышью — и на уровне точки доступа CNP прекращается доступ к вредоносным web-сайтам, предотвращается кражу данных, блокируются попытки взлома или снижается приоритет для трафика некритичных приложений.



Сегодня платформа централизованного управления сетью Nebula поддерживает более 80 моделей сетевых устройств из продуктового портфеля компании: коммутаторы, межсетевые экраны, шлюзы, точки доступа и 5G/LTE-маршрутизаторы. Все это позволяет заказчикам применять то оборудование, которое оптимально подходит для его конкретной сети и используемых приложений.



В список продуктов, поддерживаемых платформой Nebula, теперь добавлены беспроводные точки доступа Wi-Fi6 (NWA90AX и WAX630S), два маршрутизатора 5G (Nebula NR7101 и Nebula NR5101) и маршрутизатор 4G LTE (Nebula LTE3301-PLUS).

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