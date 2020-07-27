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Среднегодовой рост рынка корпоративного превысит 3%

27 июля 2020 г., 14:45
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Необходимость получения конкурентных преимуществ в эпоху цифровой экономики заставляет корпоративный сегмент стабильно инвестировать в цифровую трансформацию собственного бизнеса. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на развитии рынка корпоративного ПО.

По версии IDC, выручка рассматриваемого мирового рынка в прошлом году выросла на 7,5%, до 224,6 млрд долл. При среднегодовом росте в период с 2019 по 2024 г. на уровне 3,4%, в конце прогнозного периода общий объем выручки участников рынка превысит 265,7 млрд долл.

В число крупнейших вендоров прошлого года вошли SAP (7,7% общей выручки), Oracle (5,1%), Salesforce (5,0%), Intuit (3,0%) и Microsoft (2,1%).

Доля выручки от предоставления публичного облачного ПО в общем объеме вырастет с 40,3% в 2019 г., до 56,8% по итогам 2024 г.

С целью усиления позиций на рынке поставщики корпоративных приложений в прогнозный период будут активно развивать новые направления, делая акцент на применений решений для Больших данных и аналитики, машинного обучения. Также вендоры будут работать над дальнейшей автоматизацией задач низкого уровня – в будущем это окажется мощным подспорьем в возрастающей конкурентной борьбе.


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