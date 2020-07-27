Konica Minolta выпустила устройство для распознавания запахов

27 июля 2020 г., 15:25

Компания Konica Minolta представила на японском рынке новое устройство - Kunkun dental. Устройство обнаруживает запахи при помощи датчиков и технологии машинного обучения. Kunkun dental подходит для использования в стоматологических клиниках, а также домашнего ухода за зубами и полостью рта.



Устройство базируется на использовании алгоритмов ИИ для обнаружения запаха летучих соединений серы, а именно сероводорода, метилмеркаптана и диметилсульфида.



Разработка Kunkun dental проходила совместно с консультантами-стоматологами. Благодаря этому устройство позволяет выявлять факторы риска различных заболеваний полости рта. Однако Kunkun dental выступает в роли вспомогательного диагностического инструмента и не может быть использовано как самостоятельное медицинское устройство.



Осенью компания планирует запустить сервис Kunkun X для количественной оценки всех типов запахов – от сигаретного дыма до запаха домашних животных Также Kunkun X сможет быть использован для оценки эффективности действия дезодорантов и дезодорирующих материалов.

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