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Konica Minolta выпустила устройство для распознавания запахов

27 июля 2020 г., 15:25

Konica Minolta выпустила устройство для распознавания запахов

Компания Konica Minolta представила на японском рынке новое устройство - Kunkun dental. Устройство обнаруживает запахи при помощи датчиков и технологии машинного обучения. Kunkun dental подходит для использования в стоматологических клиниках, а также домашнего ухода за зубами и полостью рта.

Устройство базируется на использовании алгоритмов ИИ для обнаружения запаха летучих соединений серы, а именно сероводорода, метилмеркаптана и диметилсульфида.

Разработка Kunkun dental проходила совместно с консультантами-стоматологами. Благодаря этому устройство позволяет выявлять факторы риска различных заболеваний полости рта. Однако Kunkun dental выступает в роли вспомогательного диагностического инструмента и не может быть использовано как самостоятельное медицинское устройство.

Konica Minolta выпустила устройство для распознавания запахов


Осенью компания планирует запустить сервис Kunkun X для количественной оценки всех типов запахов – от сигаретного дыма до запаха домашних животных Также Kunkun X сможет быть использован для оценки эффективности действия дезодорантов и дезодорирующих материалов.


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