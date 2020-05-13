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Splunk тестирует интеграцию своей платформы больших данных с Google Cloud

13 мая 2020 г., 11:35
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Splunk тестирует интеграцию своей платформы больших данных с Google Cloud

Платформа Splunk Cloud — это версия базового SaaS-предложений Data-to-Everything, поставляемого компанией Splunk предприятиям для поиска, сопоставления, анализа, мониторинга и представления данных в режиме реального времени. Благодаря интеграции с Google Cloud Platform (GCP) клиенты Splunk смогут принимать аргументированные решения на основании данных, без необходимости покупать, администрировать или развёртывать какую-либо дополнительную архитектуру ИТ.

В настоящее время Splunk Cloud предлагается на на GCP в тестовом режиме участникам программы раннего доступа. Запустить сервис в штатном режиме планируется ещё до конца этого года.

«Splunk Cloud в Google Cloud предоставляет клиентам» единую обзорную панель для исследования, мониторинга, анализа и обработки их данных. Кроме того, для клиентов Splunk открываются технологические возможности Google Cloud, включая искусственный интеллект и машинное обучение, безопасность, сетевые технологии и аналитику данных.

Интеграция с Google Anthos, с Google Cloud Security Command Center и Stackdriver помогает организовать передачу наиболее ответственных данных Splunk между различными приложениями, благодаря этому клиенты смогут получать аналитические заключения с многих облачных платформ.

«Мы решили сотрудничать с Google Cloud, чтобы получить технологии, возможности и надёжную инфраструктуру, необходимые для того, чтобы помочь компаниям связывать все формы данных, — сказал генеральный директор Splunk Дуг Мерритт (Doug Merritt). — Партнёрство Splunk с Google Cloud позволит еще большему числу клиентов приобщиться к поистине безграничным возможностям для данных в ИТ, безопасности и разработке приложений, сохраняя при этом гибкость и рентабельность бизнеса».


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