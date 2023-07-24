Співзасновник OpenAI запустив криптопроект Worldcoin

24 июля 2023 г., 15:25

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Reuters пише, що в понеділок стартував криптопроект Worldcoin, заснований генеральним директором OpenAI Семом Альтманом (Sam Altman).

Основною пропозицією проекту є World ID, який компанія описує як "цифровий паспорт", щоб довести, що його власник є реальною людиною, а не штучним інтелектом. Щоб отримати World ID, клієнт реєструється для особистого сканування райдужної оболонки ока за допомогою "кулі" Worldcoin - срібної кулі розміром приблизно з кулю для боулінгу. Як тільки сканування райдужної оболонки кулі підтверджує, що людина є справжньою, вона створює World ID.

Компанія, що стоїть за Worldcoin, - це Tools for Humanity, що базується в Сан-Франциско та Берліні.

Проект має 2 мільйони користувачів бета-версії, а з запуском у понеділок Worldcoin розширює масштаби операцій до 35 міст у 20 країнах. В якості заохочення ті, хто зареєструється в певних країнах, отримають криптовалютний токен Worldcoin - WLD.

Ціна WLD зросла на початку торгів у понеділок. На найбільшій у світі біржі Binance вона досягла піку в 5,29 дол., а о 10:00 за Гринвічем становила 2,49 дол. зі стартової ціни в 0,15 дол. При цьому обсяг торгів склав 25,1 млн дол., згідно з даними сайту Binance.

Співзасновник проекту Алекс Бланія (Alex Blania) розповів Reuters, що блокчейн може зберігати світові ідентифікатори з певним рівнем конфіденційності та не може бути контрольованим або вимкненим будь-якою окремою організацією.

Автори проекту стверджують, що світові ідентифікатори будуть необхідні в епоху генеративних чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT, які створюють напрочуд схожу на людську мову. Світові ідентифікатори можуть бути використані для того, щоб відрізняти реальних людей від AI-ботів в Інтернеті.

Альтман сказав Reuters, що Worldcoin також може допомогти вирішити, як економіка буде змінена генеративним AI. "Люди будуть заряджені AI, що матиме величезні економічні наслідки", - сказав він.

Одним із прикладів, який подобається Альтману, є універсальний базовий дохід, або UBI, програма соціальних виплат, яка зазвичай здійснюється урядами, де кожна людина має право на виплати. Оскільки AI "буде виконувати все більше і більше роботи, яку зараз виконують люди", Альтман вважає, що UBI може допомогти в боротьбі з нерівністю в доходах. Оскільки тільки реальні люди можуть мати World ID, це може бути використано для зменшення шахрайства при розгортанні UBI.

Альтман сказав, що світ з UBI буде "дуже далеко у майбутньому", і він не має чіткого уявлення про те, який суб'єкт може видавати гроші, але Worldcoin закладає основу для того, щоб це стало реальністю.

"Ми вважаємо, що нам потрібно почати експериментувати, щоб зрозуміти, що робити далі", - наголосив Сем Альтман.

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