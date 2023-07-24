Попит на оптичне транспортне обладнання протягом наступних п’яти років зросте до 83 млрд дол.

Згідно з нещодавно опублікованим прогнозним звітом Dell’Oro Group попит на оптичне транспортне обладнання протягом наступних п’яти років прогнозується на рівні 83 млрд дол. Цей сукупний дохід збільшиться на 10% у порівнянні з попереднім п’ятирічним періодом і значною мірою буде забезпечений завдяки продажам когерентних DWDM-систем.

«Ми дещо підвищили наші прогнози щодо обладнання для оптичного транспорту, - заявив Джиммі Ю (Jimmy Yu), віце-президент Dell’Oro Group. - Ми вважаємо, що попит на обладнання для передачі даних на великі відстані кращий, ніж ми спочатку думали, і під час роботи над звітом виявили більше елементів, які можуть ще більше підвищити майбутні доходи ринку, ніж знизити їх. Зрештою, хоча щорічні витрати на оптичне обладнання є нестабільними, напрямок споживання пропускної здатності залишається стабільним, спрямованим вгору і вправо».

Очікується, що ринок оптичного транспорту наблизиться до 18 млрд дол. до 2027 року.

Прогноз DWDM на далекі відстані підвищено через зростаючу потребу в пропускній здатності мережі та збільшення використання інтегрованих систем оптичних ліній C+L діапазону.

Очікується, що попит на обладнання WDM для метрополітену і міжміського з’єднання центрів обробки даних (DCI) буде рости протягом прогнозованого періоду, причому більша частина зростання припаде на системи далекого радіусу дії.

Нове покоління когерентних DSP почне поставлятися в кінці 2023 року. До 2027 року майже третина поставок буде складатися з DSP, здатних передавати сигнали зі швидкістю 1,2 Тбіт/с і 1,6 Тбіт/с на одній довжині хвилі.