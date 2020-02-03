Разработка MIT заметно ускорит криптовалютные транзакции

3 февраля 2020 г., 10:25

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Новая схема маршрутизации криптовалют, разработанная при участии сотрудников лаборатории CSAIL Массачусетского технологического института (MIT), способна улучшить эффективность сетей, предназначенных для ускорения транзакций блокчейн.

С криптовалютами связывают надежды на упрощение финансовых операций и отказ в перспективе от банковских и кредитных карт. Но этому препятствует медлительность цифровых валют, основанных на технологии распределённых реестров (блокчейн). Bitcoin, к примеру, обрабатывает всего несколько транзакций в секунду, тогда как кредитные карты — сотни тысяч.

Решить эту проблему пытаются созданием сетей платёжных каналов (PCN), в которых транзакции осуществляются с минимальным участием блокчейн — в отдельной сети совместных депозитных (эскроу) счетов. Платежи проводятся через PCN, а блокчейн только пингуется для создания и закрытия депозитных счетов.

Однако выигрыш от внедрения PCN часто сводится к нулю неэффективными схемами маршрутизации. В статье, подготовленной к Симпозиуму USENIX по проектированию и внедрению сетевых систем, исследователи MIT представили схему Spider, которая позволяет инвестировать лишь незначительную часть средств в эскроу-счета и обрабатывает примерно в четыре раза больше транзакций перед восстановлением баланса на блокчейн.

В традиционных схемах транзакции направляются по кратчайшему возможному пути, при этом не принимается во внимание состояние баланса промежуточных пользователей. Из-за этого на каком-либо из совместных счётов в ходе обработки слишком большого числа транзакций баланс может упасть до нуля, и возникнет затор. Более того, эти схемы позволяют пересылать платёж только целиком. Если его сумма составляет, скажем, 10 BTC, то для маршрутизации сделки годятся далеко не все счета. Поиск кратчайшего пути в этом случае может затянуться, что ведёт к задержке или вообще к сбою транзакции.

Заимствуя идею пакетной коммутации из технологий Интернета, схема Spider разбивает каждую транзакцию на несколько мелких «пакетов», которые проводит по разным каналам с разными скоростями. Благодаря этому становится возможным осуществлять крупные сделки параллельно по многим траекториям, снижая риск обнуления баланса или недостаточности денег на совместных эскроу-счетах.

Ещё одной полезной инновацией в Spider является использование очередей. Если счёт не способен обслужить входящие транзакции, они не отвергаются, а ставятся в очередь, в ожидании пока фонды на этом счету не восстановятся в результате другой сделки (в течение разумного периода времени). Разработанный ранее для мониторинга загруженности датацентров алгоритм, исследователи приспособили для выявления заторов в таких очередях. Это позволяет балансировать транзакциями, реже направляя их через слишком загруженные счета.

В симуляциях PCN Spider позволяла обрабатывать 95% транзакций, затрачивая всего 25% тех ресурсов, которые требовали традиционные схемы маршрутизации. Авторы также испытали своё решение на особо сложном сценарии DAG — однонаправленный платёж, при котором гарантированно истощаются фонды одного из пользователей и возникает необходимость восстановления баланса на блокчейн. На каждую сделку в блокчейн Spider cмогла проводить восемь сделок в PCN (1:8), тогда как традиционные схемы в лучшем случае давали соотношение 1:2.

В дальнейшем авторы надеются ещё более повысить эффективность Spider для транзакций DAG. Они также работают над устранением в схеме потенциальных проблем приватности и ищут способы, как привлечь пользователей к применению Spider.

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