 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1200)

19.01 - 26.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Разработка MIT заметно ускорит криптовалютные транзакции

3 февраля 2020 г., 10:25
0 
 

Spider использует идеологию Интернета для ускорения криптовалютных транзакций

Новая схема маршрутизации криптовалют, разработанная при участии сотрудников лаборатории CSAIL Массачусетского технологического института (MIT), способна улучшить эффективность сетей, предназначенных для ускорения транзакций блокчейн.

С криптовалютами связывают надежды на упрощение финансовых операций и отказ в перспективе от банковских и кредитных карт. Но этому препятствует медлительность цифровых валют, основанных на технологии распределённых реестров (блокчейн). Bitcoin, к примеру, обрабатывает всего несколько транзакций в секунду, тогда как кредитные карты — сотни тысяч.

Решить эту проблему пытаются созданием сетей платёжных каналов (PCN), в которых транзакции осуществляются с минимальным участием блокчейн — в отдельной сети совместных депозитных (эскроу) счетов. Платежи проводятся через PCN, а блокчейн только пингуется для создания и закрытия депозитных счетов.

Однако выигрыш от внедрения PCN часто сводится к нулю неэффективными схемами маршрутизации. В статье, подготовленной к Симпозиуму USENIX по проектированию и внедрению сетевых систем, исследователи MIT представили схему Spider, которая позволяет инвестировать лишь незначительную часть средств в эскроу-счета и обрабатывает примерно в четыре раза больше транзакций перед восстановлением баланса на блокчейн.

В традиционных схемах транзакции направляются по кратчайшему возможному пути, при этом не принимается во внимание состояние баланса промежуточных пользователей. Из-за этого на каком-либо из совместных счётов в ходе обработки слишком большого числа транзакций баланс может упасть до нуля, и возникнет затор. Более того, эти схемы позволяют пересылать платёж только целиком. Если его сумма составляет, скажем, 10 BTC, то для маршрутизации сделки годятся далеко не все счета. Поиск кратчайшего пути в этом случае может затянуться, что ведёт к задержке или вообще к сбою транзакции.

Заимствуя идею пакетной коммутации из технологий Интернета, схема Spider разбивает каждую транзакцию на несколько мелких «пакетов», которые проводит по разным каналам с разными скоростями. Благодаря этому становится возможным осуществлять крупные сделки параллельно по многим траекториям, снижая риск обнуления баланса или недостаточности денег на совместных эскроу-счетах.

Ещё одной полезной инновацией в Spider является использование очередей. Если счёт не способен обслужить входящие транзакции, они не отвергаются, а ставятся в очередь, в ожидании пока фонды на этом счету не восстановятся в результате другой сделки (в течение разумного периода времени). Разработанный ранее для мониторинга загруженности датацентров алгоритм, исследователи приспособили для выявления заторов в таких очередях. Это позволяет балансировать транзакциями, реже направляя их через слишком загруженные счета.

В симуляциях PCN Spider позволяла обрабатывать 95% транзакций, затрачивая всего 25% тех ресурсов, которые требовали традиционные схемы маршрутизации. Авторы также испытали своё решение на особо сложном сценарии DAG — однонаправленный платёж, при котором гарантированно истощаются фонды одного из пользователей и возникает необходимость восстановления баланса на блокчейн. На каждую сделку в блокчейн Spider cмогла проводить восемь сделок в PCN (1:8), тогда как традиционные схемы в лучшем случае давали соотношение 1:2.

В дальнейшем авторы надеются ещё более повысить эффективность Spider для транзакций DAG. Они также работают над устранением в схеме потенциальных проблем приватности и ищут способы, как привлечь пользователей к применению Spider.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  