Подавляющее большинство мобильных вредоносов нацелены на Android

3 февраля 2020 г., 11:05

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Компания Eset представила отчет по кибербезопасности мобильных устройств в 2019 г. В нем рассмотрены уязвимости iOS и Android, наиболее распространенные угрозы и способы защиты от них.

По данным StatCounter, Android является самой распространенной мобильной ОС в мире, на ее долю в настоящее время приходится 76% рынка. Доля пользователей iOS составляет 22%.

Постоянный рост числа пользователей и разнообразие экосистемы Android делают платформу идеальной мишенью для кибератак. Стоит отметить, что 90% гаджетов не обновляются до актуальной версии ОС с исправленными уязвимостями. Неудивительно, что 99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются именно на устройствах на Android.

В 2019 г. лидирующие позиции по количеству выявленных вредоносов, нацеленных на Android, заняли Россия (15,2%), Иран (14,7%) и Украина (7,5%).

В целом, количество детектируемого нежелательного ПО по сравнению с 2018 г. снизилось на 9%, в том числе благодаря усилиям Google. Однако нельзя сказать, что угрозы в Google Play встречаются реже. Напротив, все чаще обнаруживаются трояны, замаскированные под безопасные приложения, которым удается пройти проверку безопасности.

Вторая по популярности мобильная платформа iOS в 2019 г. столкнулась с уязвимостью, которая позволяла осуществить джейлбрейк версии 12.4.

Еще одна серьезная уязвимость позволяла злоумышленнику через приложение iMessage получить доступ к файлам пользователя.

Число обнаруженных вредоносов для устройств на iOS выросло на 98% по сравнению с 2018 г., и на 158% по сравнению с 2017 г. При этом количество новых видов вредоносного ПО остается довольно низким.

Что касается географического распределения этих обнаружений, они в основном сосредоточены в Китае (44%), США (11%) и Индии (5%).

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