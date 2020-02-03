Рынок смартфонов сократился до 1,38 млрд устройств

3 февраля 2020 г., 9:35

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Глобальные поставки смартфонов по версии аналитиков Informa Tech ( бывшая IHS Markit) сократились с 1,41 млрд в 2018 г., до 1,38 млрд по итогам 2019 г. За год рынок ушел вниз на 2,2%, однако в 2018 г. спад оказался глубже — 2,4% «YoY». В четвертом квартале года отгружено 359,2 млн смартфонов, что на 1,5% меньше в годовом сопоставлении.

Samsung сохранила лидерство — поставки корейской компании увеличились в 2019 г. на 1,7%, до 294,8 млн аппаратов. Концентрация вендора на моделях из среднего ценового диапазона сыграла на руку и позволила эффективно противостоять конкурентному прессингу со стороны Huawei, Xiaomi, OPPO и vivo.

Финишировавшая на второй строке рейтинга Huawei за год упрочила позиции на 16,7% и отгрузила 240,6 млн устройств. Несмотря на описываемый двузначным числом рост вендор продолжал претерпевать от санкций американского правительства. На отдельных емких рынках, к примеру, в Западной Европе, отсутствие на телефонах сервисов Google оставалось серьезным негативным фактором.

Помимо Samsung и Huawei почти все компании из Тор-10 отчитались спадом поставок.

По состоянию на начало 2020 г. смартфоны с поддержкой 5G остаются главной движущей силой рынка. Ведущие чипмейкеры уже объявили об удешевлении чипов 5G, что придаст индустрии дополнительный импульс в части начала массового продвижения подобных смартфонов.

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