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Спад рынка печатной периферии превысил 10%

28 августа 2020 г., 15:35
Спад рынка печатной периферии превысил 10%

IDC сообщает, что по итогам второй календарной четверти года на мировой рынок поставлено около 20 млн принтеров, копиров и МФУ формата печати А2-А4. В годовом сопоставлении спад достиг 10,2%.

Пандемия COVID-19 продолжила оказывать негативное влияние на деятельность большинства вендоров, особенно тех, производство которых расположено в Китае и ряде соседних стран, в частности на Филиппинах и в Индонезии.

Тем не менее, рынок Китая сумел вырасти на 19,1% за счет повышенной активности в потребительском сегменте. В частности, значительно вырос спрос на модели для домашнего использования при удаленной работе и обучении.

Единственным, вышедшим в плюс вендором из Тор-3, оказалась Canon, отгрузившая свыше 4 млн устройств. Залогом успеха стали струйные модели для домашнего использования.

Позитивная динамика в монохромном лазерном сегменте достигла 1,6%, благодаря чему было отгружено 5,9 млн подобных устройств.


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