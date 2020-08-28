Выручка Dell за квартал составила 22,5 млрд долл., что оказалось выше прогнозов

28 августа 2020 г., 16:05

0

Tweet

Компания Dell Technologies сообщила о результатах по итогам второго финансового квартала, который завершился 31 июля.



Продажи производителя зафиксированы на уровне 22,7 млрд долл., что оказалось на 2,7% меньше в годом сравнении. Однако это выше прогнозов аналитиков, которые предполагали выручку на уровне 22,5 млрд долл.



При этом чистая прибыль составила 1,099 млрд, год назад показатель был значительно выше - 4,232 млрд долл. Но и показатели прибыли биржевые аналитики ожидали у Dell заметно ниже, с учетом ситуации на мировом рынке и разразившейся пандемии коронавируса. Но в какой-то момент карантин сыграл на руку поставщикам ПК и стимулировал продажи этой продукции.



Продажи Dell по направлению клиентских решений несколько снизилась до 11,203 млрд долл. Хотя росли заказы в образовательном секторе — почти на 24% и в сегменте игровых систем. Поэтому продажи потребительских устройств выросли в целом на 18% до 3,2 млрд долл. При этом заказы на ПК со стороны бизнеса упали на 11%, до 8 млрд долл.



Подразделение инфраструктурных систем рапортовало о доходе в 8,207 млрд долл. что на 5% ниже прошлогодних показателей, но заметно лучше ожиданий аналитиков.



После объявления результатов квартала котировки Dell выросли почти на 5%.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации