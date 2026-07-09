SpaceXAI запускає Grok 4.5 для програмування та офісної роботи

9 июля 2026 г., 17:25

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Як повідомляється, новий алгоритм штучного інтелекту розроблений спеціально для складного програмування, виконання автономних агентських завдань та інтелектуальної аналітики. Модель створювалася та навчалася у тісній інтеграції з компанією Anysphere і вже доступна для розробників через консоль SpaceXAI, інструмент розробки Grok Build, а також усім користувачам Cursor на будь-яких тарифних планах. Проте через регуляторні обмеження модель наразі недоступна на території Європейського Союзу - запуск в ЄС очікується в середині липня.





Для навчання Grok 4.5 було задіяно технологічний масив із десятків тисяч найновіших графічних процесорів NVIDIA GB300. Інженери компанії сфокусувалися на масштабуванні навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning) та посимвольному аналізі (per-token intelligence), охопивши сотні тисяч багатокрокових завдань у сфері розробки програмного забезпечення, математики та природничих наук.





На галузевих бенчмарках модель продемонструвала результати на рівні провідних рішень ринку: у тесті на вирішення реальних інженерних проблем `DeepSWE 1.0` Grok 4.5 набрав 62,0%, впевнено обійшовши Opus 4.8 (55,75%), але мінімально поступившись GPT-5.5 від OpenAI (64,31%) та моделі Fable (66,1%). Водночас у тесті `SWE Marathon` модель від SpaceXAI посіла перше місце з показником 29,0%.





Головною комерційною перевагою Grok 4.5 розробники називають надвисоку швидкість роботи у 80 токенів за секунду (TPS) та унікальну токен-ефективність. Нейромережа здатна створювати складні наскрізні вебдодатки (від коду на Rust або C/C++ до готового інтерфейсу на Three.js) за одним-єдиним текстовим запитом. Під час вирішення завдань на бенчмарку `SWE Bench Pro` моделі Grok 4.5 знадобилося в середньому лише 15 954 вихідних токенів, що у 4,2 раза менше, ніж витратила модель Opus 4.8 (67 020 токенів).





Окрім програмування, Grok 4.5 інтегрували як базову модель в офісні плагіни для Word, PowerPoint та Excel. Алгоритм здатний самостійно будувати фінансові таблиці, проводити вебдослідження та генерувати презентації з нативними векторними фігурами.





Ціна для розробників встановлена на рівні $2 за мільйон вхідних токенів та $6 за мільйон вихідних.





Випуск Grok 4.5 від SpaceXAI демонструє кардинальну зміну позиціювання штучного інтелекту Ілона Маска. Якщо перші версії Grok створювалися переважно як розважальні чат-боти з «бунтарським характером» для соціальної мережі X, то лінійка 4.5 — це суто прагматичний, високотехнологічний B2B-інструмент, націлений на пряму конкуренцію з OpenAI та Anthropic у сегменті автоматизації програмування. Тісна інтеграція з середовищем Cursor із першого дня релізу свідчить про те, що SpaceXAI намагається одразу завоювати лояльність професійної спільноти розробників, пропонуючи їм не просто абстрактне діалогове вікно, а глибоко інтегрований у робочі процеси інструмент.





Ключовим технологічним досягненням у Grok 4.5 є не стільки сира інтелектуальна потужність, скільки радикальне зниження вартості обчислень за рахунок токен-ефективності. У світі, де утримання великих мовних моделей коштує мільярди доларів, здатність моделі вирішувати складні інженерні завдання, витрачаючи в чотири рази менше токенів порівняно з конкурентами (як-от Opus 4.8), є серйозним економічним козирем. Маск фактично переносить свій досвід оптимізації виробничих витрат із ракетної індустрії та конвеєрів Tesla у сферу софтверних алгоритмів штучного інтелекту. Це дозволяє SpaceXAI демпінгувати на ринку API-інтерфейсів, пропонуючи компаніям автономних АІ-агентів, які виконують роботу швидше і за менші гроші.





Тим часом затримка із запуском Grok 4.5 на території Європейського Союзу знову підсвічує жорстке регуляторне тертя між американськими розробниками АІ та європейським законодавством у сфері захисту даних (зокрема, EU AI Act та GDPR). Суворі вимоги ЄС щодо прозорості навчання моделей на базі персональних даних змушують компанії на кшталт SpaceXAI штучно обмежувати доступ до своїх флагманських продуктів для європейських користувачів до завершення юридичного аудиту. Проте для Маска, який має у своєму розпорядженні гігантську інфраструктуру суперкомп'ютерів із чипами NVIDIA GB300, американський та азійський ринки корпоративного софту залишаються абсолютним пріоритетом, де Grok 4.5 спробує перехопити лідерство у програмуванні ще до кінця поточного року.

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