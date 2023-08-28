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SpaceX запустив ще 22 супутники - тепер у сузір'ї Starlink їх 5000

28 августа 2023 г., 14:25
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Як повідомляє Space.com, компанія SpaceX запустила на орбіту ще 22 інтернет-супутники Starlink/
 
За словами астрофізика і фахівця з відстеження супутників Джонатана Макдауелла (Jonathan McDowell), це була знакова місія для SpaceX, в результаті якої загальна кількість супутників Starlink, запущених компанією на цей момент, перевищила 5 000.
 
Супутники були запущені ракетою Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді у неділю, 27 серпня. Приблизно через 8,5 хвилин перший ступінь ракети повернувся на Землю для посадки на безпілотний корабель SpaceX Just Read the Instructions, який знаходився в Атлантичному океані.
 
Згідно з описом місії SpaceX, це був третій запуск і посадка для цієї ракети-носія.
 
Цей запуск Starlink відбувся одразу після іншої місії SpaceX з космодрому на Космічному узбережжі Флориди. Компанія запустила місію з чотирьох астронавтів Crew-7 до Міжнародної космічної станції з Космічного центру НАСА ім. Кеннеді рано вранці в суботу.
 
П'ять тисяч супутників Starlink - це, звісно, багато, але в майбутньому їхня кількість, ймовірно, зросте. SpaceX має дозвіл на розгортання 12 000 космічних апаратів Starlink на низькій орбіті, і вона подала заявку на отримання дозволу на розміщення ще близько 30 000 на додаток до цього.

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