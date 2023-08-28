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Генеральним директором «Фрінет» призначено Сергія Скрипнікова

28 августа 2023 г., 13:35
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Генеральним директором «Фрінет» призначено Сергія СкрипніковаЯк ми повідомляли раніше, «Vodafone Україна» завершила придбання «Фрінет» – оператора широкосмугового доступу до мережі Інтернет, який надає послуги під торговою маркою O₃. Це сприятиме подальшому розвитку напрямку фіксованого зв’язку, який український Vodafone розпочав з купівлі у вересні 2021 року національного телеком-оператора Vega.

Новим генеральним директором ТОВ «Фрінет» призначений Сергій Скрипніков, який на аналогічній посаді вже має успішний досвід інтеграції бізнес-процесів телеком-оператора Vega у групу Vodafone. Він одночасно буде очолювати обидві компанії.

«За підтримки групи компанія Vega продовжує будівництво нових сегментів GPON в обласних центрах України. Розширюючи покриття попри війну, ми активно підключаємо абонентів до швидкісного та захищеного інтернету, який працює навіть коли немає світла. Компанія не тільки зберегла робочі місця і розширила команду, а й впровадила ряд програм з розвитку та мотивації персоналу. Разом з тим оперативно відновлюємо й модернізуємо мережі та обладнання після обстрілів російського агресора, забезпечуємо безперебійним сучасним зв’язком критичну інфраструктуру та допомагаємо ЗСУ», – відзначив Сергій Скрипніков.

Розвиток фіксованого зв'язку залишається для Vodafone одним із стратегічних пріоритетів у найближчі роки. У 2021 році група оголосила про плани збільшення присутності на ринку, як шляхом придбання активів фіксованого бізнесу, так і шляхом будівництва власної мережі.

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