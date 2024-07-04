SpaceX довела до 103 загальну кількість супутників із підтримкою зв'язку з використанням звичайних смартфонів

4 июля 2024 г., 17:41

Компанія SpaceX в середу вивела на орбіту нову партію супутників Starlink під час свого першого запуску в липні після невеликої затримки.

Запуск з майданчика 40 відбувся о 4:55 ранку за східним часом зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Ракета Falcon 9 несла на борту 20 супутників Starlink, які були успішно виведені в космічний простір.

Серед запущених супутників було 13 тих, які підтримують функцію Direct to Cell, призначену для "обслуговування клієнтів з повсюдним підключенням безпосередньо до їхніх телефонів", заявив раніше офіційний представник компанії SpaceX.

В результаті загальна кількість супутників з підтримкою Direct to Cell на орбіті досягла 103. Як заявила старший директор SpaceX Сара Спанджело (Sara Spangelo) до кінця року їх кількість зросте ще на кілька сотень,

Раніше проходила інформація, що для забезпечення необхідного покриття для надійного сервісу потрібно не менше 300 супутників.

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