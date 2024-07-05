Піротехнічні підрозділи ДСНС з три доби знешкодили 474 вибухонебезпечних предметів

5 июля 2024 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 364 од. вибухонебезпечних предметів, з них 3 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 131,33 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 32 тис. 21, на Херсонщині – 13 тис. 787, Донеччині – 13 тис. 140, Київщині – 10 тис. 795, Миколаївщині – 8 тис. 300, Чернігівщині – 6 тис. 345, Сумщині – 3 тис. 928.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 504 тис. 893 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 583 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 138 тис. 163 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефона - 101.

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