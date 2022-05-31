SOTI підтримує Україну та вже виділила понад 50 тис дол. на гуманітарну допомогу

31 мая 2022 г., 16:55

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Як і весь світ, розробник у галузі управління мобільністю та IoT, SОТІ засмучена жахливими новинами щодо війни в Україні. SОТІ засуджує незаконне вторгнення в Україну, закликає до відновлення миру, свободи та захисту її народу.



Компанія SOTI виділила понад 50 000 доларів США на підтримку гуманітарних потреб та допомоги українцям. Пожертви співробітників SОТІ узгоджуються компанією 1:1 у партнерстві з міжнародними фондами, які займаються гуманітарною допомогою в Україні.



Зазначимо, що SOTI спільно з урядом Канади вжила наступних заходів відповідно до санкцій уряду з 28 лютого 2022 року, які наразі залишаються в силі. Після введення санкцій, затверджених урядом Канади, SOTI припинила нові продажі та активні банківські операції в росії.



Щоб підтримати людей у всьому світі, SOTI допомагає вирішувати питання, пов’язані з особистими банківськими операціями, оформленням віз, переїздом тощо. SOTI продовжує співпрацювати зі світовими фінансовими організаціями, урядовими установами та іншими структурами, щоб надати підтримку та виступити на захист постраждалих від війни. SOTI підтримує своїх співробітників та їхні родини, які зіштовхнулися з величезними труднощами через війну.



В компанії SOTI наголошують, що продовжуватимуть вживати будь-яких додаткових заходів, якщо в цьому буде потреба. Компанія SOTI безкоштовно надає українським організаціям ліцензії, послуги та підтримку, що дозволяє їм безпечно керувати та підтримувати мобільні пристрої. Компанія SOFTICO, партнер SOTI в Україні, нагадує, що стосовно безкоштовної ІТ-допомоги ви можете знайти більше деталей на https://it4ua.com.ua/help-ukraine/

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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