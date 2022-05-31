«ПриватБанк» запустив новий вебсайт електронних підписів

31 мая 2022 г., 15:55

Новий вебсайт https://acsk.privatbank.ua/main акредитованого центру сертифікації ключів дозволяє клієнтам «ПриватБанку» отримати, перевірити чи відкликати кваліфікований електронний підпис, підписувати документи з КЕП та отримати інші послуги АЦСК онлайн.

Сайт електронних підписів доступний для всіх клієнтів, як підприємців і юридичних осіб, так й громадян України, які можуть за декілька кліків отримати електронний підпис SmartID для оформлення державних електронних послуг. Підпис SmartID є безплатним для клієнтів «ПриватБанку» та доступний із будь-якого смартфона, на якому встановлено мобільний додаток «Приват24».

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