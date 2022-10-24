SolarWinds запускає нову хмарну SaaS-платформу прозорості ІТ-середовищ

24 октября 2022 г., 12:35

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Компанія SolarWinds Worldwide, розробник програмного забезпечення для управління інформаційними технологіями, оголосила про запуск хмарної платформи як послуги, яка забезпечує уніфіковану і всеосяжну видимість для розподілених, гібридних і мультихмарних середовищ інформаційних технологій.



SolarWinds Observability дозволяє клієнтам прискорити цифрову трансформацію завдяки потужному машинному навчанню та можливостям штучного інтелекту, які спрощують управління дуже складними ІТ-середовищами. Нова платформа поєднує в собі рішення SolarWinds для спостереження за мережею, інфраструктурою, системами, додатками, базами даних, цифровим досвідом та моніторингом журналів в одному наскрізному рішенні в приватних та публічних хмарах.



Нова пропозиція створена для команд IT Ops та DevOps, розробників, хмарних архітекторів та ІТ-керівників, яким потрібна бізнес-інформація для виявлення та усунення проблем.



SolarWinds Observability призначена для вирішення проблем, пов'язаних з переходом до хмарних, гібридних ІТ та віддалених робочих місць. Все це призвело до впровадження нових технічних інструментів, які створили більш складне ІТ-середовище для організацій. Як результат фахівці тепер мають знижену видимість своїх мереж, додатків та інфраструктури.



Нове рішення SolarWinds покликано вирішити цю проблему, забезпечуючи видимість всього середовища як в публічних, так і в приватних хмарах, прискорюючи виявлення аномалій. Нова пропозиція доступна в хмарах Microsoft Azure і Amazon Web Service.



«Ми закладаємо основу для автономних операцій за допомогою рішень для моніторингу та спостереження, створених для того, щоб дати клієнтам можливість рухатися вперед на шляху до хмарних і цифрових перетворень», - наголосив Рохіні Кастурі (Rohini Kasturi), директор по продуктах SolarWinds, в своїй заяві. - «Завдяки нашим пропозиціям Hybrid Cloud Observability і SolarWinds Observability клієнти мають максимальну гнучкість для розгортання в приватній хмарі, публічній хмарі або в якості послуги».



SolarWinds також представила нову версію свого рішення Hybrid Cloud Observability, яке можна легко впровадити в гібридних середовищах, тепер має розширені можливості виявлення аномалій за допомогою штучного інтелекту і машинного навчання.

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