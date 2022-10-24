Темпи зростання поставок серверів у наступному році впадуть до 3,7%

24 октября 2022 г., 11:45

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Згідно з останнім дослідженням TrendForce, дефіцит матеріалів, викликаний пандемією, зменшився в другій половині цього року, а пропозиція і постачання короткострокових матеріалів значно відновилися. Однак, якщо припустити, що постачання матеріалів буде забезпечено і попит може бути задоволений, річні темпи зростання поставок серверів у наступному році оцінюються лише на рівні 3,7%, що нижче, ніж 5,1% у 2022 р.



TrendForce вказує, що це уповільнення зростання обумовлено трьома факторами. По-перше, після того, як проблеми з невідповідністю матеріалів зменшилися, покупці почали коригувати раніше розміщені перевитрати на замовлення. Таким чином, замовлення ODM також зменшилися, але це поки що не вплине на обсяг відвантаження серверів у 2022 році. По-друге, через вплив зростаючої інфляції та слабкості економіки в цілому, корпоративні капітальні інвестиції можуть стати більш консервативними, а інвестиції, пов'язані з ІТ, будуть зосереджені на гнучкості, наприклад, заміну певних серверних систем на хмарні сервіси. По-третє, геополітичні зміни сприятимуть подальшому зростанню попиту на невеликі центри обробки даних, а попереднє будівництво гіпермасштабних дата-центрів сповільниться. Нещодавня заборона на військові/HPC сервери, видана Міністерством торгівлі США 7 жовтня, має дуже низьку частку ринку з точки зору своєї категорії застосування, тому вплив на загальний ринок серверів наразі обмежений. Однак, якщо сфера дії заборони буде розширена в майбутньому, це означатиме більш значний ризик уповільнення темпів відвантаження серверів в Китаї в 2023 році.



З точки зору вмісту серверної оперативної пам'яті цілого пристрою, оскільки покупці представлять нові процесори, Intel Sapphire Rapids та AMD Genoa, у 2023 році, а вартість оперативної пам'яті DDR5 буде на 30 ~ 40% вища, ніж DDR4 - у сумі нові чипи, пам'ять та відповідні серверні компоненти збільшать витрати. Оскільки міркування попиту на серверні системи будуть більше зосереджені на вартості обладнання, середній встановлений вміст DRAM всього пристрою буде обмежений. Тому середньорічний обсяг серверної DRAM у 2023 році, за оцінками, збільшиться лише на 7%, що вперше з 2016 року буде нижче 10%.



Якщо ціни на серверну DRAM продовжать робити різкі корекції, то очікується подальше зростання середнього встановленого обсягу у 2023 році.



Однак все ще існує ймовірність того, що середній вміст серверної DRAM збільшиться до 12% у 2023 році, оскільки з точки зору ціноутворення на серверну DRAM в 2022 р., ціни, отримані клієнтами Tier 1 в ІІІ кв., впали до рекордно низького рівня, і ця тенденція до зниження збережеться і в наступному році. Якщо виробники також будуть готові надати більшу цінову знижку на модулі з високим вмістом 64 ГБ, це може стимулювати збільшення купівельної спроможності покупців.



Що стосується середнього вмісту корпоративних SSD-накопичувачів, то, оскільки падіння цін в четвертому кварталі збільшиться до 15-20%, а боротьба з надлишковою пропозицією у 2023 році залишиться складним завданням, ціни можуть продовжити коректуватися. Однак, оскільки ціна на NAND Flash більш гнучка, ніж на DRAM, зниження цін буде стимулювати збільшення обсягів встановленого контенту в пристроях. Крім того, процесорні платформи нового покоління підтримують передачу даних за стандартом PCIe 5.0, а багаторазове збільшення швидкості передачі даних також сприятиме зростанню середнього обсягу встановленого контенту. За оцінками, річні темпи зростання середнього вмісту корпоративних SSD збільшаться до 26,4% у 2023 році.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада