Softprom становится партнером ZWSoft, крупного разработчика решений для CAD/CAM проектирования

9 декабря 2021 г., 13:25

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Компании Softprom и ZWSoft (ZWCAD Software, один из крупнейших мировых поставщиков решений для CAD/CAM проектирования) объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого Softprom займется поставками продуктов линеек ZWCAD (система автоматизированного 2D/3D проектирования) и ZW3D (универсальная CAD/CAM система) в Беларуси, Казахстане и Украине. Пользователями таких продуктов, в первую очередь, являются архитекторы, инженеры, конструкторы, механики и другие специалисты, работающие в CAD/CAM программах.

Данное партнерство усилит CAD направление дистрибьютора, дополнит портфель Softprom функциональными и доступными решениями для 2D/3D проектирования в строительстве и промышленном моделировании.

Как отмечается, программные решения ZWSoft имеют ряд преимуществ перед другими САПР-системами:

Мощный набор инструментов для проектирования и относительно невысокая цена;

Сверхнизкие системные требования к рабочим станциям – технологии многопоточных вычислений, которые позволяют достигать высокой скорости открытия и обработки файлов;

Полная поддержка чертежей формата DWG;

Политика лицензирования продуктов ZWCAD, которая предусматривает возможность выбора подходящего варианта для задач любой сложности, не переплачивая за избыточные функции;

Бессрочные лицензии. Приобретая постоянные лицензии (в отличие, например, от AutoCAD) пользователи значительно экономят в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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