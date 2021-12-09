Проектом Cloud Hypervisor будет заниматься Linux Foundation

9 декабря 2021 г., 14:05

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Очередным проектом с открытым кодом, отныне перешедшим в ведение организации Linux Foundation, стал Cloud Hypervisor.

Гипервизором называют ПО для создания и запуска виртуальных машин (ВМ), эмулирующих на ресурсах одного компьютера функциональность другого. ПО Cloud Hypervisor, написанное на языке Rust, служит для создания облачных ВМ с с возможность горячей замены аппаратных компонентов, таких как центральный процессор или память.

Оно также поддерживает гостевые системы Windows и Linux, разгрузку устройства с помощью vhost-user и имеет компактные размеры. Это делает Cloud Hypervisor идеальным для использования на границе сети с ограниченными вычислительными ресурсами.

По словам технического спонсора проекта со стороны Intel, Арьяна ван де Вена (Arjan van de Ven), от традиционных гипервизоров, таких как vSphere, являющихся законченными и отлаженными продуктами, Cloud Hypervisor отличают модульность и настраиваемость в широких пределах. «Это ценится поставщиками облачных услуг и другими людьми, которые инвестируют в свою собственную инфраструктуру, поскольку означает, что они могут использовать только те функции, которые им нужны», — заявил он.

Это объясняет, почему Cloud Hypervisor в основном нацелено на предприятия, которые будут использовать его как элемент более крупного развёртывания, другие части которого служат для преобразования набора серверов в современный кластер облачного типа.

«Современные облачные рабочие нагрузки требуют большей безопасности, и проект Cloud Hypervisor преднамеренно создавался с акцентом на этой важной области», — добавил Майк Долан (Mike Dolan), старший вице-президент и генеральный менеджер проектов Linux Foundation.

Программное обеспечение Cloud Hypervisor доступно для загрузки на GitHub. У него есть несколько известных сторонников, в том числе Microsoft, Intel, Arm, ByteDance (которой принадлежит приложение TikTok), и Alibaba Cloud (подразделение облачных вычислений китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group).

Linux Foundation заявила, что размещение у неё Cloud Hypervisor будет способствовать его развитию в качестве высокопроизводительного и легкого VMM для современных облачных рабочих нагрузок.

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