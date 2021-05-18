Softprom становится дистрибьютором решений для защиты электронной почты Red Sift

18 мая 2021 г., 14:45

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Компания Softprom анонсировала подписание дистрибьюторского контракта с Red Sift, разработчиком решения для защиты и идентификации почтовых сообщений. Соглашение охватывает территорию Армении, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, Грузии, Германии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, России, Словакии, Швейцарии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Red Sift предлагает автоматизированные инструменты – от мониторинга сети до анализа электронной почты и аутентификации, предназначенные для защиты пользователей и репутации бренда. Red Sift Open Cloud – это платформа для анализа данных, специально созданная для защиты электронной почты.

Используя возможности искусственного интеллекта, Red Sift может безопасно сопоставлять, вычислять и визуализировать данные из тысячи отдельных сигналов, помогая организациям оптимизировать свою кибербезопасность.

SaaS решения OnDMARC и OnINBOX работают вместе, чтобы закрыть сеть от проблемы фишинга, блокируя исходящие фишинговые атаки и анализируя безопасность входящих сообщений для анализа угроз электронной почты в масштабах компании.

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