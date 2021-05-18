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Epson начала поставки МФУ для инженерного сегмента SureColor SC-T3100M

18 мая 2021 г., 14:15

Компания Epson сообщила, что МФУ для инженерной печати Epson SureColor SC-T3100M (24 дюйма) доступен к заказу у авторизованных партнеров вендора.

Новый четырехцветный широкоформатный МФУ Epson SureColor SC-T3100M, предназначен для печати чертежей САПР и ГИС, архитектурных проектов, а также POS-материалов.

Производитель уверяет, что модель гарантирует высокое качество отпечатков и обеспечивает низкую совокупную стоимость владения. Используется стационарная печатающая головка Epson Precision Core Micro TFP, не требующая замены.

Предусмотрена работа с рулонными носителями до 100 м или листовыми носителями до формата А1.
 
Epson SureColor SC-T3100M позволяет сканировать с разрешением 600 dpi длинные носители до 2,72 м и поддерживает разные форматы отсканированных документов – PDF (+PDF encrypted), JPEG, TIFF. Также предусмотрена отправка отсканированных материалов на Flash USB, на электронную почту, на FTP сервер, в сетевую папку.
 
К МФУ можно подключиться по Wi-Fi, AirPrint, USB/LAN.
 
Принтер доступен к заказу у авторизованных партнеров Epson.

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