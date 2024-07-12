Softprom просуватиме антифішингові рішення Cofense в Центральній та Східній Європі

12 июля 2024 г., 15:30

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Провідний VAD IT-дистриб'ютор Softprom оголошує про укладення дистриб'юторської угоди з Cofense, згідно з якою розповсюджуватиме антифішингові рішення нового покоління через свою широку мережу партнерів.

Розроблена для підприємств, платформа Cofense Phishing Detection and Response (PDR) використовує глобальну мережу з понад 35 млн людей, які активно повідомляють про підозрілі фішингові атаки, у поєднанні з передовою автоматизацією для швидшого зупинення фішингових атак і випередження зламів.

При розгортанні повного пакета рішень Cofense організації можуть навчати співробітників виявляти та повідомляти про реальні фішингові атаки, виявляти фішинг у своєму середовищі, скорочувати час перебування загроз і зупиняти активні фішингові атаки протягом декількох хвилин. Завдяки безперебійній інтеграції з більшістю основних платформ TIP, SIEM та SOAR, рішення Cofense легко вписуються в наявні екосистеми безпеки.

«Ми раді співпрацювати з Cofense, щоб запропонувати нашим клієнтам єдиний, комплексний підхід до кібербезпеки. Разом ми будемо просувати комплексний набір рішень Cofense для захисту від фішингу, що дозволить компаніям ефективно протистояти сучасним загрозам безпеки та підвищити свою кіберстійкість», – каже Павло Жданович, керівний директор Softprom.

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