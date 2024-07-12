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Капіталізація TSMC наближається до трильйону доларів

12 июля 2024 г., 14:35

Reuters пише, що акції TSMC досягли рекордного максимуму на торгах в четвер після публікації високих доходів у другому кварталі на тлі бурхливого попиту на додатки зі штучним інтелектом.

Ринкова вартість TSMC перевищила трильйон доларів.

Цього року іноземні інвестори вклали $4,8 млрд у фондовий ринок Тайваню, на якому домінує TSMC.

Акції TSMC, серед клієнтів якої також є Apple підскочили майже на 80% в цьому році, значно випередивши базовий індекс Taiwan SE Weighted Index, який виріс на 35%.

У четвер акції TSMC, що котируються на Тайванській фондовій біржі, зросли більш ніж на 2% до рекордних 1080 тайванських доларів, в результаті чого ринкова вартість компанії досягла 28 трильйонів тайванських доларів (861 мільярд доларів США), що робить її найдорожчою публічною компанією Азії.

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