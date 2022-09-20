Softico стає партнером Elastic

20 сентября 2022 г., 12:23

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Компанії Softico та Elastic оголосили про підписання партнерського договору.



У рамках оголошеного партнерства Softico надаватиме рішення Elastic в Україні.



Американсько-голландська Elastic, раніше відома як Elasticsearch, була заснована в 2012 році в Амстердамі.



Як зазначається, рішення Elastic призначені для корпоративного пошуку, спостереження та безпеки, що базуються на єдиному гнучкому стеку технологій, який можна розгорнути в будь-якому місці. Рішення Elastic використовують такі світові лідери, як Netflix, Uber, Slack, Microsoft та тисячі інших.



Elastic забезпечує горизонтально масштабований пошук, підтримує багатопоточність. Пошукові індекси можна розділити на сегменти, кожен з яких може мати кілька реплік. На кожному вузлі може бути розміщено кілька сегментів, при тому кожен вузол діє як координатор для делегування операцій правильному сегменту, перебалансування та маршрутизація виконуються автоматично. Інша особливість рішення – так званий "шлюз", що забезпечує довгострокове збереження індексу: наприклад, індекс може бути відновлений зі шлюзу у разі збою сервера.



Нагадаємо, що команда Softico готова відповісти на будь-які питання щодо встановлення рішення та допомогти з отриманням ліцензії. Ви можете залишити свій запит та отримати безкоштовну ІТ-допомогу.

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