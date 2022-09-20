Капіталізація Meta (Facebook) впала на 57% з початку року

20 сентября 2022 г., 13:37

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Акції Meta Platforms втратили 57% з початку року, в той час як S&P500 знизився на 19% за той же період.



Акції технологічного сектора скоригувалися більше, ніж більш широкі ринки в цьому році через макроекономічні перешкоди - індекс технологічного сектора NASDAQ 100 знизився на 35% з початку року.



Щодо Meta Platforms, то компанія стикається з такими проблемами, як оновлення конфіденційності Apple для iOS (користувачі можуть відключити відстеження даних), високі витрати на метапроєкти та пильна увага з боку антимонопольних регуляторів. Це призвело до того, що настрої інвесторів стали дещо обережними щодо акцій.



В даний час акції компанії торгуються в районі 146 доларів за акцію, що на 42% нижче її справедливої вартості в 252 долари - оцінки Trefis.



У другому кварталі 2022 року компанія опублікувала слабкі результати, причому верхня лінія постраждала через падіння доходів від реклами. На це вплинули два фактори - по-перше, сильне зростання виручки в річному періоді; по-друге, скорочення рекламних бюджетів бізнесом через складний макроекономічний сценарій. Попри це, кількість щоденно активних користувачів META у червні 2022 року зросла на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,88 мільярда, що свідчить про потужну базу користувачів сервісу. Це, в свою чергу, зміцнює її позиції як потужної рекламної платформи. Крім того, компанія вивчає нові платні функції для свого сімейства додатків для соціальних мереж, щоб підвищити свою виручку.



В майбутньому доходи від реклами, ймовірно, залишатимуться під тиском протягом наступних кварталів. Однак Trefis очікує, що вони відновляться з покращенням ситуації в економіці. В цілому, за оцінками аналітиків, доходи Meta Platforms досягнуть $122,8 млрд (на 4% більше, ніж у попередньому році) у 2022 фінансовому році та $129,1 млрд у 2023 фінансовому році (на 5% більше, ніж у попередньому році). Крім того, скоригований чистий прибуток META, ймовірно, залишиться на рівні $34,5 млрд в поточному році. Це в поєднанні з річним доходом на акцію в $12,77 і мультиплікатором P/E трохи нижче 20x призведе до оцінки в $252.

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