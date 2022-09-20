Поставки ПК в США впали на 23% у другому кварталі

20 сентября 2022 г., 11:35

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Як повідомляє Canalys, поставки настільних комп'ютерів, ноутбуків і робочих станцій в США впали на 23% в річному обчисленні у минулому кварталі - до 19,8 млн одиниць.



Поставки ноутбуків скоротилися на 27% після безпрецедентного успіху сегмента хромбуків рік тому і подальшого ослаблення споживчого попиту.



Поставки десктопів продовжували демонструвати хороші результати, збільшившись на 10%, оскільки ця категорія повернулася до рівнів поставок, порівнянних з допандемічним періодом.



Водночас поставки планшетів зіткнулися з відносно помірним зниженням на 4%, досягнувши 10,9 мільйона пристроїв.



В цілому ринок уникнув більшого падіння завдяки стійкому комерційному сектору, який підтримував попит, попри загрозу рецесії та високі показники інфляції, що намітилася, зрісши на 11% в ІІ кв.



«На ринку десктопів і ноутбуків США вже чотири квартали поспіль спостерігається падіння поставок, - наголосив Брайан Лінч (Brian Lynch), аналітик Canalys. - «Попри це, загальний обсяг поставок залишився високим, якщо порівнювати з допандемічним рівнем. Ринок все ще досить здоровий, всупереч різним перешкодам, такі як зростаюча інфляція, насиченість сегменту освіти і недавні проблеми з поставками на тлі китайських локдаунів. Дослідження споживчого попиту свідчать про те, що сегмент має потенціал для відновлення, як тільки користувачі зможуть позбутися тягаря історично високих рівнів інфляції. Корпоративний сегмент виявився сильним, на нього припадає половина всіх поставок в останньому кварталі. Занепокоєння щодо потенційної рецесії поки що не турбують цей сегмент. Хоча ми маємо погані макроекономічні показники, рівень безробіття залишається на рівні 3,5%, що є найнижчим показником за останні 20 років. Деякі компанії потрапили в новини з великими звільненнями, але списки вакансій все ще перевищують кількість шукачів роботи у два рази, що вказує на силу, яка захистить ринок комерційних ПК від серйозного спаду в короткостроковій перспективі».



Dell утримала свою позицію провідного постачальника настільних комп'ютерів і ноутбуків. Компанія скористалася силою комерційного ринку, зафіксувавши річне падіння всього на 3%.



З моменту насичення освітнього ринку HP намагається відтворити свої показники поставок, не покладаючись на стрімке зростання попиту на хромбуки. Поставки HP впали на 44% в річному обчисленні, що є скромним поліпшенням в порівнянні з останніми кварталами, коли падіння поставок постачальника складало більше ніж 60%.



Lenovo посіла третє місце на ринку з падінням поставок на 22%.



Компанія Apple зазнала падіння продажів на 14%, оскільки вона боролася з обмеженнями поставок через локдауни в Китаї.



Замикає п'ятірку лідерів Acer зі зниженням поставок на 17%.



Стосовно планшетів.



Apple зазнала зниження поставок iPad на 12%, оскільки попит на високорівневі пристрої продовжував повільно скорочуватися після буму на ринку планшетів, викликаного пандемією.



Amazon продовжує демонструвати успіх у сегменті бюджетних пристроїв, показавши 10% зростання.



Як і Apple, компанія Samsung зазнала помірного спаду, оскільки попит на планшети середнього і високого класу скоротився.



Китайська TCL продемонструвала найкращі показники серед усіх виробників планшетів, показавши 160% зростання, завдяки посиленню маркетингових зусиль в регіоні, слотам оператора Verizon і доступним цінам.



Microsoft забезпечила собі п'яте місце на ринку планшетів зі скромним зростанням на 3%, оскільки її лінійка Surface пропонує сильну альтернативу ноутбукам.

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