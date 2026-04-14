SiFive залучає 400 млн дол. для розробки RISC-V процесорів для дата-центрів

14 апреля 2026 г., 11:45

Компанія SiFive, лідер у розробці процесорної архітектури RISC-V, оголосила про залучення 400 млн дол. у межах раунду фінансування серії G.



Раунд очолила компанія Atreides Management за участі таких гігантів, як NVIDIA, Apollo Global Management та T. Rowe Price.



Після цього раунду ринкова оцінка SiFive досягла 3,65 млрд дол.



Залучені кошти будуть спрямовані на прискорення розробки високопродуктивних рішень для дата-центрів та розширення глобальної команди інженерів.



Генеральний директор SiFive Патрік Літтл (Patrick Little) підкреслив, що гіперскейлери дедалі частіше вимагають відкритих стандартів та кастомізованих CPU-рішень, які дозволяють диференціювати обчислювальні потужності. За його словами, архітектура RISC-V є єдиною, що здатна задовольнити ці потреби в умовах переходу до агентного АІ. Нове фінансування дозволить компанії зосередитися на R&D у сфері скалярних, векторних та матричних обчислень, а також розширити розвиток програмної екосистеми, включаючи підтримку CUDA, RedHat та Ubuntu.



Особлива увага в стратегії SiFive приділяється ролі центральних процесорів у системах агентного АІ. Хоча основне навантаження припадає на GPU, саме CPU виконують критичну роль у складній координації системних завдань. RISC-V дозволяє інтегрувати різні типи обчислень в один інтерфейс, що значно підвищує енергоефективність порівняно з енергоємними застарілими архітектурами. Гевін Бейкер (Gavin Baker) з Atreides Management зазначив, що SiFive руйнує парадигму пропрієтарних стандартів, надаючи архітектурну свободу, якої вимагає сучасна індустрія.



Аналітики The Futurum Group та HotTech Vision зауважують, що цей інвестиційний раунд сигналізує про поворотний момент для RISC-V. Традиційні архітектури, такі як x86, не створювалися з урахуванням сучасних вимог продуктивності на ват для АІ-навантажень. Пряма співпраця SiFive з постачальниками кремнію та хмарними гігантами відкриває шлях до участі у ринку інфраструктури для дата-центрів, обсяг якого може перевищити 100 млрд дол. у найближчі роки.



Успіх SiFive у залученні нового раунду свідчить про те, що індустрія напівпровідників шукає вихід із залежності від пропрієтарних архітектур Arm та x86. Участь NVIDIA у цьому раунді є особливо показовою: це підтверджує, що лідер ринку АІ-чипів зацікавлений у розвитку альтернативних CPU, які можуть бути тісно інтегровані з графічними прискорювачами через такі технології, як NVLink Fusion. Для SiFive це можливість стати стандартом для управління АІ-агентами, де ефективність CPU визначає загальну пропускну здатність системи.



Стратегічний ризик для компанії полягає в необхідності швидкої розбудови програмної екосистеми, оскільки саме софт тривалий час був слабким місцем RISC-V порівняно з Arm.



Якщо SiFive вдасться реалізувати свій план розширення, можливо ми побачимо зміну парадигми в дата-центрах: від універсальних процесорів до глибоко кастомізованих чипів, що дозволить гіперскейлерам суттєво оптимізувати витрати на електроенергію при масштабуванні АІ-моделей.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI