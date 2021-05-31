Snap дополнил AR-инструменты новыми возможностями

31 мая 2021 г., 13:45

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Компания Snap продолжает работу над Lens Studio, бесплатным приложением, которое позволяет любому пользователю или разработчику комбинировать на десктопе широкий спектр технических и креативных возможностей для создания и публикации линз.



Как сообщает компания, комьюнити Lens Studio выросло до 200 тыс. авторов, ими было создано около двух миллионов линз.



Snap оснащает Lens Studio современными инструментами, которые предоставят пользователям возможность создавать и улучшать линзы для игр, образования, шопинга и других направлений.



Lens Studio презентовала Connected Lenses, которые помогают пользователям взаимодействовать друг с другом в реальном времени, независимо от того, находятся ли они в одной комнате или в разных странах мира, как подчеркивают в компании.



Кроме того, Lens Studio теперь предлагает 3D Body Mesh, Cloth Simulation и Visual Effects Editor, что позволит в AR выглядеть и двигаться более реалистично чем когда-либо можно было себе представить.



Snap ML позволяет теперь авторам импортировать их собственные пользовательские модели машинного обучения, которые анализируют и генерируют аудио. Для пользователей это означает, что линзы теперь могут анализировать звуки. Анализ изображений также улучшился - линзы распознают более 500 категорий объектов.



Данные, собранные из различных источников, позволяют системе учиться у своей же аудитории и постоянно улучшать линзы, соблюдая при этом строгую конфиденциальность. Чем больше линзы Snap получают обновлений, тем качественнее становится процесс получения и обработки информации для создания еще более увлекательных и невероятных сервисов.

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