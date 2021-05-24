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Snap приобретет разработчика дисплеев для Spectacles за полмиллиарда долларов

24 мая 2021 г., 9:35

Snap приобретет разработчика дисплеев для Spectacles за полмиллиарда долларов

Компания Snap объявила о намерении приобрести WaveOptics, британскую технологическую компанию работающую в области компонентов для систем дополненной реальности (AR).

Как сообщает Reuters, сделка оценивается почти в 500 млн долл. Компания заявила, что выплатит наличными или акциями половину этой суммы после закрытия сделки, а другую половину - через два года.

WaveOptics была основана в 2014 г., в ее штате трудится 150 сотрудников, а штаб-квартира расположена в Оксфорде (Англия). Компания была основана бывшими инженерами британской BAE Systems.

WaveOptics разрабатывает линзы и волноводы для очков дополненной реальности. В числе ее конкурентов израильская Lumus, американские Vuzix и Digilens, а также финская Dispelix. Наблюдатели также отмечают, что собственные разработки технологий для AR-устройств ведут Facebook, Apple, Nokia, Sony и Google.

Стоит отметить, что на днях Snap представила очки Spectacles AR, в которых используются линзы и дисплеи именно от WaveOptics.

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