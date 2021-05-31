Мировой рынок памяти NAND сохранил рост

31 мая 2021 г., 13:05

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Мировой рынок флэш-памяти NAND в начальной четверти 2021 г. отчитался увеличением выручки на 5,1% «QoQ», до 14,82 млрд долл., — сообщает TrendForce. Поставки в битовом исчислении увеличились на 11% «QoQ», тогда как средняя отпускная стоимость чипов снизилась на 5%. Таким образом, объем отгруженной памяти позволил сгладить снижение ASP.

Хотя интерес к памяти со стороны производителей ноутбуков и смартфонов оставался высоким, клиенты из сегмента ЦОД показали слабый спрос из-за накопившихся ранее складских запасов. Контрактные цены на чипы показали заметный спад по измерителю «QoQ». C другой стороны, OEM/ODM с конца января наращивали приобретение NAND-продуктов на фоне возможного дефицита контроллеров памяти, уже негативно повлиявших на производство продуктов малой и средней плотности. Производители устройств размешали дополнительные заказы с намерениями дальнейшего расширения собственных позиций на рынке.

Прогнозируется, что рост рынка в денежном рассмотрении по итогам второй четверти года сохранится, однако в более отдаленной перспективе нехватка контроллеров может привести к снижению стоимости подложек и, как следствие, ограничению увеличения выручки.

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