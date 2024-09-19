Snap презентувала п'яте покоління AR-окулярів Spectacles

19 сентября 2024 г., 11:45

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Компанія Snap анонсувала оновлену версію своїх окулярів доповненої реальності Spectacles, посиливши свою ставку на пристрої, що носяться, для поліпшення сприйняття реального світу, які стануть одним із наступних рубежів у технологіях.



Компанія Snap, відома своїм додатком для обміну повідомленнями Snapchat і анімованими фільтрами, стала одним із перших лідерів у сфері доповненої реальності, яка дає змогу накладати цифрові ефекти на фотографії або відео реальної обстави через камеру або об'єктив.



Нагадаємо, першу версію Spectacles було випущено 2016 року, але її використання не призвело до зростання доходів Snap, чий бізнес ґрунтується на продажу цифрової реклами. Більші конкуренти також намагаються просунути технологію AR. Так очікується, що Meta представить свої перші AR-окуляри на конференції розробників Connect наступного тижня.



П'яте покоління окулярів Spectacles працює під управлінням нової операційної системи Snap OS. Користувацький інтерфейс реагує на рухи рук і голос користувача, а операційна система краще розуміє навколишнє оточення для створення AR-ефектів, заявив генеральний директор Snap Еван Шпіґель (Evan Spiegel) під час щорічного партнерського саміту компанії.



Окуляри мають більше поле зору, ніж у попередніх поколінь, і автоматично тонуються при сонячному світлі. У лінзах використовується технологія хвилеводу Snap, яка разом із мікропроєкторами «рідкий кристал на кремнії» забезпечує їхні AR-здібності. Кожна пара також оснащена камерами, мікрофонами та динаміками. Зображення формується з роздільною здатністю 37 пікселів на градус.



До складу окулярів входять два процесори Qualcomm Snapdragon, по одному в кожній дужці. За твердженням Snap, використання двох процесорів зробило окуляри ефективнішими і запобігло проблемам із перегрівом, які були у їхніх попередників. Заявлено, що час автономної роботи окулярів Spectacles п'ятого покоління становить близько 45 хвилин, порівняно з 30 хвилинами у моделі четвертого покоління.



Спочатку Spectacles не продаватимуть споживачам, а будуть доступні на умовах річної підписки за $99 на місяць розробникам, які створюють AR-функції. За словами Шпігеля, це ключовий крок на шляху до завоювання популярності серед звичайних користувачів. «Має бути дійсно цікавий досвід», - сказав він. «Завдяки тісній співпраці з розробниками та постійному вдосконаленню нашої платформи, я думаю, ми прийдемо до того, що у людей з'явиться безліч цікавих лінз, які вони зможуть спробувати за допомогою Spectacles».



За словами Snap, нова операційна система також дасть змогу розробникам створювати досконаліші AR-ігри для двох або більше користувачів Spectacles. Наприклад, два користувачі, які перебувають в одній кімнаті, зможуть грати в шахи на віртуальній дошці, яка відображатиметься в оточенні гравців.



Snap також оголосила про редизайн програми Snapchat, скоротивши п'ять окремих розділів до трьох. Раніше компанія спростила взаємодію користувачів з рекламою в Snapchat, щоб поліпшити результати для рекламодавців. Проте, акції Snap впали на 40% цього року, оскільки компанія боролася з великими цифровими рекламними платформами з великою кількістю користувачів.



У листі до співробітників цього місяця Еван Шпіґель заявив, що Snap подолала дворічний спад виторгу та продовжить боротися за рекламні долари, звертаючись до дрібніших рекламодавців. Однак він навів аргументи на користь продовження роботи над AR, назвавши її сферою, що зароджується, де Snap може створити попит з боку користувачів.

«На відміну від цифрової реклами, де ми були пізнім учасником ринку з усталеними, масштабними гравцями, ми є лідером на ринку цього нового типу окулярів», - зазначив він.

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