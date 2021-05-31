Квартальная выручка Nvidia выросла на 84% до 5,66 млрд долл.

31 мая 2021 г., 14:28

Компания Nvidia представила итоги за первый квартал своего 2022 финансового года.



Выручка производителя выросла на 84% - с 3,08 млрд долл. до 5,66 млрд долл. А чистая прибыль на 109%, до 1,91 млрд долл.



Это оказалось выше прогнозов биржевых аналитиков, которые в среднем ожидали квартальный доход на уровне 5,41 млрд долл.



Показатели игрового направления за год выросли на 106% до 2,76 млрд долл.



Продажи подразделения, выпускающего решения для ЦОД, увеличились на 88% до 2,21 млрд долл. Здесь стало заметно сказываться продукция приобретенной Mellanox.



Также выросли продажи профессиональной графики — на 21% до 372 млн долл.



А вот систем для автопрома Nvidia стала продавать чуть меньше — тут доход сократился на 1%, до 154 млн долл.



Также Nvidia начала продавать графические ускорители для майнеров — сбыт этих решений за квартал достиг 155 млн долл. Причем, как заявил генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang), это направление принесет до 400 млн долл. уже через квартал.



По итогам текущего квартала компания прогнозирует доход на уровне 6,3 млрд долл.

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