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Snap представила новые очки Spectacles AR

21 мая 2021 г., 9:35

Snap представила новые очки Spectacles AR

Snap на партнерской конференции анонсировала новую версию своих смарт-очков Spectacles.

Как отмечается, очки используют дополненную реальность, т. е. пользователь сможет видеть цифровые объекты в реальном мире.

Spectacles AR оснащены специальными 3D-волноводными дисплеями, которые обеспечивают картинку с яркостью 2000 нит и поле зрения по диагонали 26,3 градуса за счет использования иммерсионных линз. Также на борту системы две камеры, четыре микрофона, специальный тачпад и кнопки для управления. Пользователи также могут отдавать голосовые команды устройству.

Новые очки рассчитаны на 30 минут автономной работы. Их вес составляет 137 г.

Snap представила новые очки Spectacles AR

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Генеральный директор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) заявил, что устройства уже поставляются некоторым разработчикам, планируется поставить около 200 тыс пар очков для тех, кто разрабатывает контент. При этом он отметил, что для того, чтобы этот продукт стал массовым потребуется еще не менее десяти лет

Акции Snap подорожали более чем на 5% в четверг после анонса продукта.

 

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