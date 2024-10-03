Смарткільце Oura з оновленим дизайном і новими датчиками обійдеться в $349

3 октября 2024 г., 16:35

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Компанія Oura представила свою нову «розумну» каблучку Oura Ring 4 вартістю від $349.



Смарткільце компанії відстежує сон, фізичні навантаження, стрес, здоров'я серця та інші показники, щоб допомогти користувачам зрозуміти своє тіло і зробити більш здоровий вибір. Каблучка Oura Ring 4 оснащена новими датчиками, має більш витончений дизайн і працює від акумулятора до восьми днів.



Oura заявила, що розробила нову платформу «Smart Sensing», яка використовує алгоритм і оновлені датчики для отримання точніших показників для визначення рівня кисню в крові, частоти пульсу в денний і нічний час, а також порушень дихання.



Датчики в кільці Oura третього покоління підняті та відчуваються як маленькі горбки, тоді як датчики в Oura Ring 4 плоскі. За словами компанії, завдяки цьому каблучка має гладку внутрішню поверхню, що робить її зручнішою при носінні.



Кільце Oura Ring 4 доступне у дванадцяти розмірах і шести кольорах, включно з новим чорним. Воно вже доступне для попереднього замовлення і почне постачатися 15 жовтня.



Крім початкової вартості, користувачам доведеться заплатити за членство в клубі - $5,99 на місяць або $69,99 на рік. Перший місяць надається безоплатно.





Компанія також оголосила про новий дизайн свого застосунку, який вже поширюється серед користувачів Oura. У новому дизайні дані користувачів будуть розподілені за трьома вкладками - «Сьогодні», «Показники» і «Моє здоров'я».



На вкладці «Сьогодні» відображатиметься актуальна інформація залежно від часу доби, а також ярлики, за допомогою яких можна швидко отримати доступ до інформації про сон, активність, готовність, стрес, частоту серцевих скорочень і менструальний цикл, якщо це необхідно. Користувачі можуть детальніше вивчити свої дані на вкладці Vitals і отримати доступ до довгострокових показників, таких як тенденції сну, вік серцево-судинної системи, тенденції сну і стресостійкість на вкладці My Health.



За словами Oura, у застосунку також з'являться нові функції.



Під час занять спортом користувачам не доведеться вручну реєструвати частоту пульсу або вид тренування. Вони також зможуть бачити свою активність і щоденні рухи в даних про денний стрес. За словами Oura, це допоможе користувачам краще зрозуміти, як їхня поведінка і звички можуть впливати на стрес.



Oura також оновлює свої пропозиції щодо репродуктивного здоров'я, додаючи функцію під назвою «Фертильне вікно», яка допоможе інформувати користувачів про їхні шанси завагітніти. Вікно фертильності дасть змогу користувачам оцінити кількість фертильних днів, ймовірність зачаття і визначити день овуляції. За словами Oura, ця функція буде запущена найближчими місяцями, але користувачі можуть записатися в список очікування для отримання раннього доступу.



Oura Labs, де користувачі можуть тестувати нові функції, тепер доступна на пристроях Android. Раніше ця функція була доступна тільки на iPhone.

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