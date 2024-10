HPE названо лідером у магічному квадранті Gartner 2024 р. для платформ первинних СЗД 

3 октября 2024 г., 17:35

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про те, що Gartner визнала HPE лідером у Магічному квадранті для платформ зберігання первинних даних. Останнє визнання Gartner - це 15-й раз поспіль, коли HPE визнається лідером у Магічному квадранті Gartner.



«Ми вважаємо, що оцінка Gartner підтверджує, що HPE Storage володіє інноваційною стратегією, яка дає змогу корпоративним клієнтам спростити управління даними в гібридних системах», - говорить Джим О'Дорісіо (Jim O'Dorisio), старший віцепрезидент і генеральний менеджер HPE Storage. «Стратегічна та успішна трансформація нашого бізнесу зі зберігання даних у рамках хмари HPE GreenLake прискорює нашу здатність реалізовувати та реагувати на потреби клієнтів».



Концепція HPE полягає у спрощенні структурованих і неструктурованих даних, легкому управлінні додатками та даними, захисті даних і робочих навантажень від границі до хмари, а також у послідовному використанні хмарних технологій, заснованих на штучному інтелекті. HPE продовжує виконувати свій план, консолідуючи портфель систем зберігання даних на базі архітектури HPE Alletra Storage MP у поєднанні з уніфікованим хмарним управлінням, що забезпечується хмарою HPE GreenLake.



За останній рік компанія HPE прискорила перехід до єдиної гібридної хмарної платформи зберігання даних, представивши кілька нових революційних рішень і послуг:



Одна масштабована дезагрегована платформа зберігання даних для середнього та корпоративного рівня: HPE GreenLake for Block Storage на базі HPE Alletra MP - єдина в галузі дезагрегована масштабована блокова система зберігання даних зі 100-відсотковою гарантією доступності даних SLA. Використовуючи цю унікальну архітектуру, HPE GreenLake for Block Storage забезпечує інтуїтивно зрозумілий досвід роботи зі штучним інтелектом у гібридній хмарі, ефективне масштабування, а також надзвичайну відмовостійкість і продуктивність для критично важливих застосунків. Остання версія HPE GreenLake for Block Storage тепер підтримує масштабування місткості NVMe до 5,6 ПБ і поліпшену систему AIOps з крос-стековою аналітикою для забезпечення видимості робочих навантажень, підвищення продуктивності, доступності та оптимізації використання ресурсів.



Спрощення гібридного хмарного зберігання: HPE GreenLake Block Storage for AWS - це нове програмно-визначене рішення для зберігання даних, яке розширює можливості корпоративного класу HPE Alletra MP на AWS. Постачається і кероване через HPE GreenLake, воно допомагає клієнтам спростити операції та швидше впроваджувати інновації завдяки уніфікованому управлінню, узгодженим сервісам даних і безперешкодної мобільності даних в гібридній хмарі.



Захист інвестицій у системи зберігання даних на майбутнє: HPE Timeless - це нова програма володіння СЗД, яка підвищує захист інвестицій для клієнтів, які купують HPE GreenLake for Block Storage, побудовану на базі HPE Alletra MP. Вона забезпечує постійно оновлюваний досвід володіння, який спрощується і не викликає побоювань. HPE Timeless пропонує легко оновлювану архітектуру зберігання, безоплатне оновлення контролерів без збоїв, програмне забезпечення за принципом «все включено» і гарантію SLA для зберігання, що забезпечує 100% доступність даних, скорочення обсягу даних і задоволеність клієнтів.



Прискорення простоти приватної хмари: Додавши підтримку HPE Alletra в рішення HPE GreenLake Private Cloud, замовники зможуть скористатися гнучкістю HPE Alletra MP і хмарним дизайном для подальшого спрощення управління даними в гібридній хмарі.



Файлове сховище високої щільності для AI: HPE GreenLake для файлового сховища розширило свою пропозицію завдяки опціям із використанням флешпам'яті високої щільності, призначеним для роботи з великомасштабними робочими навантаженнями AI та озер даних. Сертифіковане для NVIDIA DGX BasePOD і схвалене для систем NVIDIA OVX, це рішення прискорює AI, GenAI та GPU-інтенсивні робочі навантаження в масштабі, надаючи підприємствам перевірені та надійні можливості зберігання.



Кіберстійкість і захист даних: Завдяки технології Zerto компанія HPE забезпечує безпрецедентну кіберстійкість. Безперервний захист даних у поєднанні з розширеною реплікацією, журналюванням і відновленням, орієнтованим на додатки, значно скорочує втрати даних і час простою внаслідок таких збоїв, як атаки здирників. Оновлене сховище Zerto Cyber Resilience Vault у поєднанні з HPE Alletra MP забезпечує швидке відновлення повітрям, поліпшену незмінність даних і 100-відсоткову гарантію доступності даних.

