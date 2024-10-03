Fujitsu і Supermicro співпрацюють у розробці технології «зелених» AI-обчислень на базі ARM

3 октября 2024 г., 15:35

0

Tweet

Компанії Fujitsu і Supermicro оголосили про початок довгострокового стратегічного співробітництва в галузі технологій і бізнесу, а також про розробку і просування на ринок платформи з майбутнім Arm-процесором Fujitsu «FUJITSU-MONAKA», що вирізняється високою продуктивністю й енергоефективністю та планується до випуску 2027 року. Крім того, обидві компанії співпрацюватимуть у розробці систем із рідинним охолодженням для HPC, Gen AI та «зелених» центрів обробки даних нового покоління.



«Supermicro рада співпрацювати з Fujitsu, щоб постачати сучасні сервери та рішення, які вирізняються високою продуктивністю, енергоефективністю та економічністю», - сказав Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор Supermicro. «Ці системи будуть оптимізовані для підтримки широкого спектра робочих навантажень у середовищах штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень, хмарних і приграничних середовищах. Обидві компанії зосередяться на екологічних ІТ-проєктах з енергоощадними архітектурами, такими як рідинне охолодження стійок PnP, щоб мінімізувати вплив технологій на навколишнє середовище».



Оскільки використання штучного інтелекту продовжує зростати, попит на потужності центрів обробки даних збільшується швидше, ніж їхні можливості, і однією з найбільших проблем є ефективне задоволення вимог до енергоспоживання, що зростають. Зазначається, інноваційні технології рідинного охолодження вже зробили Supermicro лідером у галузі постачання рішень для рідинного охолодження. Ключовим напрямком стане об'єднання досвіду Fujitsu і Supermicro для подальшого розвитку рішень рідинного охолодження для стійок.



Fujitsu і Supermicro об'єднають свої технічні можливості і глобальне охоплення світового класу, щоб запропонувати провідний на ринку портфель серверів. Підхід Supermicro до проєктування серверів на основі будівельних блоків дає змогу швидко створювати й сертифікувати широкий спектр серверів для конкретних робочих навантажень у галузях AI/HPC і обчислень загального призначення під час розгортання від хмарних центрів оброблення даних до граничних застосунків.



Крім того, завдяки інтеграції процесора Fujitsu «FUJITSU-MONAKA» обидві компанії забезпечать чудову продуктивність і енергоефективність, а також високу надійність, безпеку і простоту використання з широкою сумісністю програмного забезпечення, що дасть змогу замовникам реалізувати екологічно чисту інфраструктуру штучного інтелекту. Нагадаємо, FUJITSU-MONAKA - це Arm-процесор, що використовує 2-нанометрову технологію, постачання якого намічено на 2027 рік. Застосована у FUJITSU-MONAKA нова технологія ґрунтується на результатах, отриманих у рамках проєкту, що субсидується Організацією з розвитку нових енергетичних і промислових технологій (NEDO).



Співпраця також поширюватиметься на Fsas Technologies, дочірню компанію Fujitsu, яка надаватиме рішення генеративного AI на базі AI-платформ в усьому світі, які об'єднують серверні продукти Supermicro з GPU і послуги з підтримки впровадження для операторів центрів обробки даних і підприємств.



«Співпраця між Fujitsu і Supermicro - це новаторська ініціатива, яка прискорить впровадження інновацій у сфері «зелених» обчислень», - сказав Вівек Махаджан (Vivek Mahajan), корпоративний віцепрезидент, технічний директор і головний виконавчий директор Fujitsu. «Об'єднавши наші технології, ми створимо високопродуктивну та енергоефективну інфраструктуру для систем штучного інтелекту, що сприятиме розвитку штучного інтелекту та цифрової трансформації».



Як постачальники послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури центрів обробки даних, Fujitsu і Supermicro вважають, що просування «зеленої» інфраструктури AI, яка дає змогу зменшити енергоспоживання і вплив на навколишнє середовище в центрах обробки даних, є одним із пріоритетів.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0

Tweet