Абоненти Volia перерахували 400 тис. грн на допомогу ЗСУ

17 июня 2022 г., 13:55

Під час повномасштабної війни компанія «Датагруп-Volia» намагається допомогти нашій країні та армії перемогти. Зокрема було надано вільний доступ до великої кількості інформаційних каналів для усіх українців, та вже під'єднано понад 400 бомбосховищ та гуманітарних центрів для переселенців до безплатного інтернету із яких, більш як 100 у Києві.

Ще однією важливою ініціативою компанії було удосконалення власної бонусної системи «Volia Бонус» для того, щоб абоненти могли перераховувати накопичені бонуси на підтримку української армії. І ось, на кінець квітня на рахунок ЗСУ від абонентів Volia було перераховано вже понад 400 тис. грн.

Щоб перерахувати бонуси абоненту Volia потрібно: зайти в особистий кабінет > Головна > блок повідомлень > знайти відповідне повідомлення > ввести суму бонусів для переказу > натиснути «Перерахувати».

Все буде Україна!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист